Iranische Raketen und Drohnen versetzen die Golfregion in Angst. Durch die anhaltenden Angriffe geht im Luftverkehr nichts mehr. In Dubai und Doha kam es zu Bränden, Verletzten und Evakuierungen.

Neue Explosionen und Angriffe – Tausende Touristen sitzen in Kriegszone fest

Iran reagiert auf US-israelische Angriffe mit Raketen- und Drohnenangriffen

Trümmerteile beschädigen Burj al Arab, Grossbrand in Doha nach Raketenabfang

Luftraum über Iran, Irak, Kuwait, Israel und Bahrain komplett leer

Nach den US-israelischen Angriffen im Iran am Samstag überzieht das Mullah-Regime die Golfregion mit Raketen und Drohnen. In den Hauptstädten und Metropolen der Golfstaaten bekommt die Luftabwehr nur wenige Atempausen.

Bei neueren Vergeltungsschlägen zielten iranische Truppen auch auf die Flughäfen in der Region. Der Betrieb wurde vielerorts eingestellt. Videos zeigten am frühen Sonntagmorgen Schweizer Zeit, wie zahlreiche Personen aus dem Flughafen in Dubai evakuiert wurden. Zuvor war der Flughafen bei einem Angriff beschädigt worden. Dichter Rauch war in Teilen des Gebäudes zu sehen. Ersten Berichten zufolge wurden vier Personen verletzt.

Im Nahost-Luftraum herrscht Leere

«Am Dubai International Airport herrscht das blanke Chaos. Tausende Menschen versuchen, das Terminal zu verlassen. Es gibt keine Ausgänge, die Züge zwischen den Terminals sind defekt. Es gibt keine Ansagen, kein Personal», sagte ein deutscher Tourist der «Bild» am Sonntagmorgen. Ein Insider einer Airline sagte dem Blatt zudem, die neue Eskalation im Nahen Osten sei für die Luftfahrtbranche «ein massiver logistischer Albtraum».

Der Blick auf die Karten von Flugdaten-Anbietern beweist: Der Luftraum über Staaten wie Iran, Irak, Kuwait, Israel und Bahrain ist komplett leer.

Drohnenteile krachen in Burj al Arab

Wegen eines iranischen Angriffs wurde auch die Hotelikone Burj al Arab in der Nacht geräumt, wie ein Leserreporter Blick sagte. Viele Gäste seien in Panik geraten und wüssten nicht, wo sie die Nacht verbringen sollen, berichtete er. Viele der Gäste wurden im Laufe der Nacht in anderen Hotels untergebracht.

Die Behörden von Dubai bestätigten später, dass eine Drohne abgefangen wurde und Trümmerteile einen kleinen Brand an der Fassade des Burj al Arab verursacht hatten.

Grossbrand in Doha

Dem Leser zufolge wurde mit dem Burj Khalifa auch das höchste Gebäude der Welt evakuiert. Alle Bewohner hätten den 828 Meter hohen Wolkenkratzer wegen der Raketenangriffe verlassen müssen.

0:42 Nach iranischen Angriffen: Video zeigt Grossbrand in Katar

In der katarischen Hauptstadt Doha wurden dem TV-Sender Al Jazeera am Sonntagmorgen von Augenzeugen mehrere Explosionen gemeldet. Auch dort war die Luftabwehr aktiv.

In den sozialen Medien kursierten Videos, die in einem Industriegebiet einen Grossbrand zeigten. Dichter schwarzer Rauch war weit über die Stadtgrenzen zu sehen, meldete die Nachrichtenagentur AFP.

Die katarischen Behörden bestätigten den Brand, der durch herabfallende Trümmer nach dem Abfangen einer Rakete verursacht wurde. Verletzte gab es keine.

