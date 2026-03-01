Nach der Tötung von Ali Chamenei soll ein dreiköpfiger Rat den Iran führen. Für den Staatsapparat dürfte es schwer werden, mitten im Krieg einen einzelnen Nachfolger zu finden.

Ayatollah Ali Chamenei (†86) im Iran getötet, Übergangsrat eingesetzt

Drei Politiker übernehmen vorübergehend die Führung, Expertenrat wählt einen Nachfolger

Expertenrat besteht aus 88 einflussreichen Geistlichen laut Verfassung

Im Iran soll nach der Tötung von Religionsführer Ayatollah Ali Chamenei (†86) vorübergehend ein dreiköpfiger Rat das Land führen. Die Verantwortung für die Übergangsphase sollen Präsident Massud Peseschkian, Justizchef Gholam-Hussein Mohseni-Edschehi und ein Mitglied des Wächterrats übernehmen. Das erklärte ein Berater des getöteten Chameneis, Mohammed Mochber, der Nachrichtenagentur Mehr zufolge. Auch die iranische Nachrichtenagentur Irna berichtete darüber.

Das Trio soll die Aufgaben Chameneis übernehmen, bis der sogenannte Expertenrat, ein Gremium aus 88 einflussreichen Geistlichen, einen Nachfolger benennt. Laut der Verfassung müsse der Expertenrat umgehend einen neuen Führer bestimmen und vorstellen, sagte Mochber.

Wer Chamenei nachfolgen könnte, ist unklar. Öffentlich hatte sich der Religionsführer dazu nicht geäussert. In den vergangenen Jahren war immer wieder dessen Sohn Modschtaba genannt worden, der bislang kaum in der Öffentlichkeit stand. Dem Staatsapparat dürfte es zudem schwerfallen, mitten im Krieg das Machtgefüge neu zu ordnen.