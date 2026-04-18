Der Iran hat Seeminen in der Strasse von Hormus entfernt, behauptet Donald Trump. Die Sprengsätze, darunter der gefährliche Typ Maham 3, stellten eine massive Bedrohung für die Schifffahrt dar. Das ist über die Minen-Mission bekannt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Donald Trump bestätigt iranische Seeminen in Strasse von Hormus

Zwölf Maham 3-Minen mit 120 kg TNT ohne Lagekarte auf Meeresboden

Tiefseedrohnen und Sonar notwendig, um Minen zu orten und entschärfen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

US-Präsident Donald Trump (79) behauptete am Freitag, die vom Iran in der Strasse von Hormus verlegten Seeminen seien mittlerweile vollständig geborgen – oder würden derzeit noch entfernt. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb er dazu: «Der Iran hat mithilfe der USA alle Seeminen geräumt oder ist dabei, sie zu räumen!»

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Schon vor einiger Zeit hatten US-Medien berichtet, dass iranische Streitkräfte einige Seeminen in die Strasse von Hormus gelegt haben, jetzt wurde diese Information auch von Trump bestätigt. Die Frage, die sich bei der Minen-Mission stellte: Wie lokalisiert man die Sprengsätze und entschärft sie?

Minen verfügen über Magnetsensor und Akustiksensor

Die iranischen Revolutionsgarden hatten die Minen offenbar überstürzt verlegt, vermutlich mithilfe von Fischerbooten, um dem Beschuss der US-Luftwaffe zu entgehen. Es gab keine genaue Karte ihrer Lage, berichtete «La Repubblica» am Samstag. Laut der italienischen Zeitung sollen die Mullah-Gesandten während der Verhandlungen in Pakistans Hauptstadt Islamabad gesagt haben: «Wir wissen nicht, wo sie sind, und wir haben nicht die Mittel, sie zu neutralisieren.»

Zwölf Minen des Typs Maham 3, die jeweils mit 120 Kilogramm TNT beladen wurden, sollen auf dem Meeresboden versteckt worden sein. Die Ladung einer Mine reicht aus, den Rumpf eines Schiffes aufzubrechen, Maschinenräume zu zerstören oder ein Schiff manövrierunfähig zu machen oder zum Sinken zu bringen. Sie verfügen über einen Magnetsensor, der durch die Metallmasse der Schiffe aktiviert wird, und einen akustischen Sensor, der sie beim Geräusch von Schiffspropellern zur Detonation bringt.

Tiefseedrohne muss ran

Die Ortung der Maham 3-Minen ohne ihre Koordinaten ist eine äusserst komplexe Mission. Minensucher-Boote können sich ihnen nicht nähern, da der Lärm ihrer Motoren die Sprengsätze sonst zur Explosion bringen würde. Stattdessen muss eine ferngesteuerte Tiefseedrohne zum Einsatz kommen, die den Meeresgrund mit Sonar absucht.

Noch problematischer sind die iranischen Sprengsätze älterer Bauart, zu denen es in den vergangenen Tagen ebenfalls unbestätigte Berichte gab. Sie sind mit Kontaktzündern versehen und ähneln optisch Seeigeln.

Sie sind für gewöhnlich mit einer Kette verankert, die den Berichten nach in einigen Fällen gerissen sein soll, wodurch sie im Persischen Golf getrieben haben sollen. Eine solche Bedrohung würde die Lage zusätzlich verschärfen, da sie die Überwachung der Meeresoberfläche erfordert.