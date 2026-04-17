Macron und Starmer sprechen nach Hormus-Krisengipfel

«Die Mission, die wir planen, ist eine defensive»
Nun spricht Starmer. «49 Staaten sind heute vertreten gewesen – mit einer Botschaft: Die Strasse von Hormus muss uneingeschränkt geöffnet sein.» Der britische Premierminister sagt: «Die Mission, die wir planen, ist eine defensive Mission, eine Mission im Anschluss an eine Waffenruhe.
Eine Frage steht über allem: «Die ganze Welt muss eine Lösung erhalten», so Starmer. Die Länder haben ihre militärische Bestrebungen verstärkt. Es gehe dabei unter anderem um die Räumung der Seeminen in der Strasse von Hormus.
In der kommenden Woche werde eine Planungssitzung für den militärischen Bereich stattfinden. «Die Öffnung der Strasse ist eine weltweite Notwendigkeit», betont Starmer abermals.
Macron spricht über Hormus-Pläne
Die Pressekonferenz beginnt. Frankreichs Präsident Macron spricht. Neben Starmer und Macron sind auch Meloni und Merz anwesend. «Unser Ziel bestand in der Öffnung der Strasse von Hormus», so Macron. Er betont die «schlimmen Konsequenzen des Kriegs für die Weltwirtschaft».
«Wir haben eine Reihe von unabhängigen Staaten versammelt. Wir verlangen die sofortige und vollständige Öffnung der Strasse von Hormus zu den Konditionen, die vor dem Krieg geherrscht haben – und das unter Einhaltung des internationalen Seerechts. Wir lehnen auch ein Mautsystem ab.»
Macron weiter: «Wir wollen eine neutrale Mission, um sicherzustellen, dass kommerzielle Schiffe wieder durch die Strasse von Hormus fahren können.» Man werde sich zudem auch weiterhin mit den USA und Israel abstimmen.
«Die Botschaft von heute ist eine Botschaft der Hoffnung und der Einheit», betont der französische Präsident.
Pressekonferenz ab 16 Uhr
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer halten nach Beratungen über einen «multinationalen Plan» zur Sicherung der Strasse von Hormus um 16 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz ab. Blick hält dich im Ticker auf dem Laufenden.
Wie reagieren die internationalen Partner auf die Lage in der Strasse von Hormus? Am Freitag empfängt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zahlreiche Staats- und Regierungschefs in Paris – unter ihnen der britische Premierminister Keir Starmer, der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Die Kriegsparteien USA, Israel und Iran nehmen nicht an dem Treffen teil.
Ziel der Gespräche ist ein sogenannter multinationaler Plan. Mit diesem wollen die europäischen Partner die Strasse von Hormus sichern – und so den Transport unter anderem von Öl und Flüssigerdgas durch die Meerenge gewährleisten. Derzeit blockieren US-Streitkräfte die Strasse von Hormus. Iranische Schiffe dürfen die iranischen Häfen weder anlaufen noch verlassen.
Kein Einsatz während laufender Kampfhandlungen
Schon jetzt ist klar, dass die internationalen Partner keinen Einsatz während laufender Kampfhandlungen planen. Die deutsche Bundesregierung erklärte, eine Waffenruhe sei Bedingung für einen Einsatz.
Nach dem Treffen wollen Macron und Starmer eine gemeinsame Pressekonferenz abhalten. Blick begleitet diese ab 16 Uhr live im Ticker und im Stream.