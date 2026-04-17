Macron und Starmer sprechen nach Hormus-Krisengipfel

«Die Mission, die wir planen, ist eine defensive»

Nun spricht Starmer. «49 Staaten sind heute vertreten gewesen – mit einer Botschaft: Die Strasse von Hormus muss uneingeschränkt geöffnet sein.» Der britische Premierminister sagt: «Die Mission, die wir planen, ist eine defensive Mission, eine Mission im Anschluss an eine Waffenruhe.

Eine Frage steht über allem: «Die ganze Welt muss eine Lösung erhalten», so Starmer. Die Länder haben ihre militärische Bestrebungen verstärkt. Es gehe dabei unter anderem um die Räumung der Seeminen in der Strasse von Hormus.

In der kommenden Woche werde eine Planungssitzung für den militärischen Bereich stattfinden. «Die Öffnung der Strasse ist eine weltweite Notwendigkeit», betont Starmer abermals.