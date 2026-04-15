Die Aussage von US-Präsident Donald Trump, der Krieg sei «fast vorbei», sorgt in der Leserschaft für deutliche Reaktionen – zwischen scharfer Kritik, Skepsis und Warnungen vor möglichen globalen Folgen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Trump sagt im Interview «it's close to over» im Kontext des Konflikts am Persischen Golf

mögliche Friedensgespräche in Islamabad in den kommenden Tagen

Leser zweifeln an Glaubwürdigkeit von Trumps Aussagen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sarah Riberzani Redaktorin Community

Wie geht es weiter im Iran-Krieg? Für Aufsehen sorgt dabei eine Aussage von US-Präsident Donald Trump: In einem Interview mit Fox Business antwortete er auf die Frage, ob der Krieg vorbei sei: «Ich glaube, er ist fast vorbei.» Er zeigt sich überzeugt, dass der Iran dringend an einer Einigung interessiert sei und einen Deal abschliessen wolle.

Parallel dazu stellte Trump Friedensgespräche in Islamabad in Aussicht, die bereits in den kommenden Tagen stattfinden könnten. Auch vor Ort gibt es erste vorsichtige Signale: Trotz der angespannten Lage hat der Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus zuletzt zugenommen, während das US-Militär mit der Räumung von Seeminen begonnen hat.

Skepsis gegenüber Trumps Aussagen

Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Konflikts stösst in der Leserschaft allerdings auf Skepsis. Viele zweifeln an der Glaubwürdigkeit von US-Präsident Donald Trump. So schreibt Leser Hans Huber zugespitzt: «Was Trump sagt, oder ob er etwas nicht sagt, hat null Bedeutung, es ist Luft, Abluft, NICHTS!»

Für Manfred Hürlimann ist klar: «Der Oberplauderi hat schon wieder geplaudert. Schon der Ukrainekrieg war nach seinen Aussagen nach drei Wochen zu Ende. Wie viele Wochen sind seither vergangen? Und nun plaudert er vom Ende des Irankrieges, den er zusammen mit der israelischen Armee angefangen hat?»

Auch Sabine Keller meint: «Wenn Donald Trump das Ende eines Krieges per Interview verkündet, hat das für mich wenig mit Realität zu tun.» Er habe schon oft grosse Ankündigungen gemacht, die sich später als haltlos erwiesen hätten. «‹Close to over› passt in dieses Muster: viel Rhetorik, wenig Substanz. Wer so kommuniziert, verspielt Vertrauen. Aber das ist ja ohnehin schon weg.»

Chris Meister findet ähnliche Worte: «Dass der Krieg vorbei sei, hat Trump schon dutzendmal verkündet. Vorbei ist er erst, wenn die USA alle Punkte des Irans erfüllen: Die Kapitulation der USA in anderen Worten.»

Sorge vor wirtschaftlicher Eskalation

Daneben diskutiert die Leserschaft auch die geopolitische Rolle Israels im Konflikt sowie mögliche wirtschaftliche Folgen einer weiteren Eskalation. So schreibt Martin Ueltschi: «Diese Blockade mag den Iran stark finanziell schaden. Aber die daraus resultierende Erdölverknappung wird die Weltwirtschaft noch um Faktoren mehr schaden – ein totales Eigentor eines verblendeten Narzissten.» Weiter warnt er: «Wenn der Iran mit der Unterstützung der Huthi nun den Zugang zum Roten Meer schliesst, dann ist eine globale wirtschaftliche Apokalypse so sicher wie das Amen in der Kirche.»

Auch Leser Martin Rettenmund äussert sich grundsätzlich zum Konflikt: «Dieser Krieg wird wohl als der absolut strategieloseste und kopfloseste in die Geschichte eingehen. Trump hat absolut nichts erreicht, aber Israel hat endlich sein wahres Gesicht gezeigt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die Welt gegen Israel erhebt.»