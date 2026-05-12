Ein KLM-Flugzeug in Málaga startete am Samstagabend erst mit deutlicher Verspätung, nachdem ein Passagier einen WLAN-Hotspot mit einem verdächtigen Namen entdeckt hatte. Der Übeltäter hinter dem «Allahu Akbar»-Wirbel wurde nicht gefunden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fluggast entdeckt am Samstag in KLM-Maschine Hotspot «Allahu Akbar (Bombe an Bord)»

Flugzeug in Malaga evakuiert, Sicherheitskräfte finden weder Verdächtigen noch Sprengstoff

Vier Stunden Verspätung, Landung der Maschine in Schiphol um 3 Uhr morgens

Marian Nadler Redaktor News

Normalerweise ärgert man sich, wenn das WLAN an Bord nicht funktioniert. Bei einem brisanten Vorfall am Samstagabend sorgte allerdings ein funktionierender Internet-Hotspot in einem Flugzeug der Airline KLM für Aufregung. Das berichtet die niederländische Zeitung «De Telegraaf».

Ein Fluggast soll demnach einen frei verfügbaren Hotspot mit dem Namen «Allahu Akbar (Bombe an Bord)» entdeckt haben. Die Boeing war zu diesem Zeitpunkt am Flughafen der spanischen Stadt Málaga bereits in Richtung Startbahn gefahren. Der Passagier wandte sich ans Kabinenpersonal, welches sofort Alarm schlug. Der Flieger wurde anschliessend zurück zum Flughafengebäude gesteuert.

Übeltäter nicht gefunden

Alle Passagiere mussten das Flugzeug verlassen und wurden in einen separaten Raum am Airport gebracht. Sicherheitskräfte mit Spürhunden begaben sich laut «De Telegraaf» an Bord, durchsuchten den Flieger. Auch das gesamte Gepäck soll auf gefährliche Gegenstände durchsucht worden sein.

Wer für den Hotspot verantwortlich ist, bleibt unklar. Ein Verantwortlicher konnte nicht ausfindig gemacht werden.

Die niederländische Fluggesellschaft KLM teilte mit: «Die Sicherheit unserer Passagiere und Besatzung hat oberste Priorität, daher wurde das Flugzeug überprüft. Der Vorfall stellte sich als Fehlalarm heraus. Die Maschine startete schliesslich mit vierstündiger Verspätung nach Schiphol und landete dort gegen 3 Uhr morgens.»

Blick dokumentiert immer wieder kuriose Vorfälle an Bord. Diese drei musst du kennen:

Mann schleicht sich in Edelweiss-Flieger

Im September 2025 schlich sich ein Mann in Zürich ohne gültige Bordkarte in einen Edelweiss-Flieger mit Ziel Gran Canaria. Anschliessend versteckte er sich auf dem WC. Letztlich musste die Kantonspolizei Zürich anrücken und den Mann aus dem Flugzeug begleiten.

Pöbel-Passagier will während Flug Türe öffnen

Auf dem Swiss-Flug von Bangkok nach Zürich kam es im April 2024 zu einem verstörenden Zwischenfall: Mitten in der Luft machte sich ein Mann plötzlich an der Tür des Fliegers zu schaffen. Wie ein Leserreporter Blick erzählte, fackelte die Crew nicht lange. Sie fesselte den Pöbel-Passagier und bewachte ihn bis zur Ankunft am Flughafen Kloten.

Vermeintliche Bombe entpuppt sich als Windel

Wegen eines verdächtigen Gegenstandes drehte ein Flieger, der von Panama nach Florida unterwegs war, im Herbst 2023 wieder um. Auf der Toilette war ein «verdächtiger Gegenstand» gefunden worden. Letzten Endes stellte sich heraus, dass keine Bombe an Bord war, sondern nur eine Wegwerfwindel für Erwachsene.