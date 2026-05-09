Ein Flugzeug erfasste am Freitag eine Person auf der Startbahn des Flughafens von Denver. Dazu meldeten die Piloten Rauch und einen Triebwerksbrand.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Flugzeug erfasst Person auf Startbahn in Denver, unklarer Gesundheitszustand

Nach Unfall meldeten Piloten Triebwerksbrand und Rauchentwicklung im Flugzeug

Mindestens ein Passagier leicht verletzt, Passagiere per Bus evakuiert

Marian Nadler Redaktor News

Wie der Fernsehsender ABC News berichtet, ist es am Freitagabend am Flughafen von Denver im US-Bundesstaat Colorado zu einem besonderen Unfall gekommen. Demnach hat ein Flugzeug der Fluglinie Frontier, das von dort aus nach Los Angeles fliegen sollte, eine Person auf der Startbahn erfasst.

Wie es der Person geht oder ob sie tot ist, ist unklar. An Bord des Flugzeugs soll sich mindestens ein Passagier leicht verletzt haben.

ABC News berichtete weiter unter Berufung auf Audioaufzeichnungen der Flugsicherung, dass die Piloten nach dem Vorfall auch noch einen Triebwerksbrand und eine Rauchentwicklung im Inneren des Flugzeugs meldeten. Die Passagiere verliessen das Flugzeug noch auf der Startbahn und wurden mit Bussen zu den Terminals gebracht.