Notfall in der Luft: Ein United-Airlines-Flug von Zürich nach New York musste am Dienstag nach London umgeleitet werden. Die Maschine setzte über Frankreich den Notfallcode 7700 ab, landete jedoch sicher.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft United-Airlines-Flug Zürich-New York am Dienstag nach London umgeleitet

Notfallcode 7700 über Frankreich ausgelöst, Ursache noch unklar

Sicherheitslandung nach etwa 10 Minuten Notfallsignal in London

Janine Enderli Redaktorin News

Auf einem United-Airlines-Flug von Zürich nach New York ist es am Dienstag zu einem Zwischenfall gekommen, der eine Umleitung nach London notwendig machte.

Rund eine halbe Stunde nach dem Start um 10.30 Uhr setzte das Flugzeug laut Daten von den Notfallcode 7700 ab, wie «20 Minuten» zuerst berichtete. Der Code signalisiert eine allgemeine Luftnotlage, ohne nähere Angaben zur Ursache – möglich sind sowohl medizinische Probleme an Bord als auch technische Schwierigkeiten. Das Signal wurde über Frankreich ausgelöst und blieb für etwa zehn Minuten aktiv.

Daten des Portals Flighradar24 zeigen, wie das Flugzeug anschliessend die britische Insel ansteuert. Dort landete die Maschine sicher. Die Hintergründe des Notfalls sind bislang nicht bekannt. Eine Stellungnahme von United Airlines liegt bisher nicht vor. Eine entsprechende Blick-Anfrage bei der Airline ist noch hängig.