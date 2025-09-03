Aufregung auf Edelweiss-Flug nach Gran Canaria: Ein Mann schlich sich ohne gültige Bordkarte an Bord der Maschine und versteckte sich anschliessend auf dem WC. Die Polizei führte den Eindringling umgehend ab.

Mann schleicht sich in Edelweiss-Flieger – und versteckt sich auf WC

1/5 Ein Mann drang am Mittwoch in eine Edelweiss-Maschine ein. Foto: Sven Thomann

Janine Enderli Redaktorin News

Schreckmoment auf einem Edelweiss-Flug in Richtung Gran Canaria: Wie ein Leserreporter berichtet, hätte Flug WK200 um 13.25 Uhr in Zürich abheben und rund vier Stunden später auf der spanischen Ferieninsel landen sollen. Doch der Start wurde erheblich verzögert. Der Grund: ein Eindringling.

Der Leser schildert: «Wir sassen im Flugzeug, als wir erfuhren, dass sich jemand heimlich hineingeschlichen hat. Er hat es ohne Bordkarte in die Maschine geschafft und sich zwischenzeitlich im WC versteckt.» Anschliessend sei die Polizei gekommen und habe den Mann abgeführt. «Sie haben das ganze Flugzeug befragt und den Eindringling befragt, um Mittäter zu finden.»

Polizei führt Mann ab

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt auf Anfrage einen entsprechenden Einsatz. Die alarmierten Kräfte haben den Mann aus dem Flugzeug begleitet.

«Wir standen drei Stunden auf dem Flugfeld, bevor wir endlich fliegen konnten», berichtet der Leserreporter.

«Unkooperatives Verhalten»

Auf Anfrage bestätigt Edelweiss, dass sich der Mann tatsächlich ohne gültige Bordkarte Zugang zur Maschine verschafft habe. «Der Vorfall wurde von der Edelweiss-Crew beim abschliessenden Passagierzählen festgestellt. Aufgrund seines unkooperativen Verhaltens wurde die Kantonspolizei Zürich beigezogen, die den Mann in Gewahrsam nahm», erklärt Mediensprecher Andreas Meier.

Nach Durchführung von notwendigen Sicherheitskontrollen wurde das Flugzeug wieder freigegeben. «Der Airbus A320 von Edelweiss startete um ca. 16.40 Uhr in Richtung Las Palmas und wird dort mit rund drei Stunden Verspätung ankommen», so Meier.