DE
FR
Abonnieren

Ohne gültige Bordkarte
Mann schleicht sich in Edelweiss-Flieger – und versteckt sich auf WC

Aufregung auf Edelweiss-Flug nach Gran Canaria: Ein Mann schlich sich ohne gültige Bordkarte an Bord der Maschine und versteckte sich anschliessend auf dem WC. Die Polizei führte den Eindringling umgehend ab.
Publiziert: 21:01 Uhr
|
Aktualisiert: vor 56 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Ein Mann drang am Mittwoch in eine Edelweiss-Maschine ein.
Foto: Sven Thomann

Darum gehts

  • Mann schleicht sich ohne Bordkarte in Edelweiss-Flugzeug nach Gran Canaria ein
  • Eindringling versteckte sich im WC und wurde von der Polizei abgeführt
  • Flug startete mit dreistündiger Verspätung um 16.40 Uhr nach Las Palmas
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine EnderliRedaktorin News

Schreckmoment auf einem Edelweiss-Flug in Richtung Gran Canaria: Wie ein Leserreporter berichtet, hätte Flug WK200 um 13.25 Uhr in Zürich abheben und rund vier Stunden später auf der spanischen Ferieninsel landen sollen. Doch der Start wurde erheblich verzögert. Der Grund: ein Eindringling. 

Der Leser schildert: «Wir sassen im Flugzeug, als wir erfuhren, dass sich jemand heimlich hineingeschlichen hat. Er hat es ohne Bordkarte in die Maschine geschafft und sich zwischenzeitlich im WC versteckt.» Anschliessend sei die Polizei gekommen und habe den Mann abgeführt. «Sie haben das ganze Flugzeug befragt und den Eindringling befragt, um Mittäter zu finden.»

Mehr Geschichten aus der Luftfahrt
Das sind die neuen Ziele von Chair Airlines
Neu ab Bern und Genf?
Das sind die neuen Ziele von Chair Airlines
Lufthansa will jetzt die Swiss verdeutschen
Mit Video
Internes Papier geleakt
Lufthansa will jetzt die Swiss verdeutschen
Das sind die unzuverlässigsten Airlines ab Zürich
Verspätet oder annulliert
Das sind die unzuverlässigsten Airlines
In diese Ferienparadiese würden Schweizer gerne fliegen
Ab Zürich und Genf
Diese Direktflüge wünschen sich Schweizer Reisende

Polizei führt Mann ab

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt auf Anfrage einen entsprechenden Einsatz. Die alarmierten Kräfte haben den Mann aus dem Flugzeug begleitet. 

«Wir standen drei Stunden auf dem Flugfeld, bevor wir endlich fliegen konnten», berichtet der Leserreporter. 

«Unkooperatives Verhalten»

Auf Anfrage bestätigt Edelweiss, dass sich der Mann tatsächlich ohne gültige Bordkarte Zugang zur Maschine verschafft habe. «Der Vorfall wurde von der Edelweiss-Crew beim abschliessenden Passagierzählen festgestellt. Aufgrund seines unkooperativen Verhaltens wurde die Kantonspolizei Zürich beigezogen, die den Mann in Gewahrsam nahm», erklärt Mediensprecher Andreas Meier.

Nach Durchführung von notwendigen Sicherheitskontrollen wurde das Flugzeug wieder freigegeben. «Der Airbus A320 von Edelweiss startete um ca. 16.40 Uhr in Richtung Las Palmas und wird dort mit rund drei Stunden Verspätung ankommen», so Meier.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen