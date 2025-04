In diese Ferienparadiese würden Schweizer gerne fliegen

1/7 Skyscanner hat analysiert, wohin Schweizerinnen und Schweizer gerne Direktflüge ab Genf hätten. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Schweizer sehnen sich nach Direktflügen zu fernen Reisezielen

Denpasar, Manila und Sidney sind die meistgewünschten Destinationen ab Zürich

Thai Airways bot 2021 kurzzeitig Direktflüge nach Phuket an

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Bei Schweizerinnen und Schweizern stehen in den diesjährigen Osterferien ausländische Ferienziele besonders hoch im Kurs, wie jüngst eine Auswertung des Zürcher Ferienunterkunfts-Vermittlers E-Domizil gezeigt hat. Wer fliegen will, hat an den Schweizer Flughäfen ein breites Angebot an Direktflügen ins Ausland. Einige Destinationen werden von den Reisefreudigen im Angebot aber durchaus vermisst.

Das gilt insbesondere für Direktflüge in ferne Länder. Die globale Reise-App Skyscanner hat analysiert, welche Flugstrecken von Schweizerinnen und Schweizern am häufigsten nachgefragt werden – und für die es derzeit keine Direktflüge aus der Schweiz gibt. Dabei zeigt sich: Am Flughafen Zürich ist die Sehnsucht nach Denpasar auf Bali in Indonesien am grössten. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Manila auf den Philippinen und Sydney, Australien.

Vom Flughafen Genf aus landet ebenfalls Denpasar zuoberst auf der Wunschliste, gefolgt von Phuket und Bangkok, beide in Thailand. Ab Zürich werden bereits Direktflüge nach Thailand angeboten.

Direktflüge in die Ferne und ihre Hürden

Für Airlines ist die Aufnahme von neuen Direktflügen in die Ferne jedoch eine grosse Herausforderung. Die kleine Schweiz verfügt zwar über überdurchschnittlich grosse Flughäfen. Doch die Fluggesellschaften sind auf riesige Einzugsgebiete angewiesen, damit sie ihre Flüge in neue Ferndestinationen füllen können. Sydney scheint deshalb als neues Flugziel kaum realistisch. Denpasar, Bali, könnte womöglich saisonal infrage kommen.

Thai Airways versuchte es 2021 mit Direktflügen nach Phuket. Die Gelegenheit schien günstig, da Thailand die Einreisebedingungen während der Corona-Pandemie früher als andere Länder lockerte. Doch das Angebot hatte nicht lange Bestand. Inzwischen bietet die Airline nur noch vereinzelt für die Reise von Phuket nach Zürich Direktverbindungen an.

Malaysia Airlines bot in der Vergangenheit Direktflüge nach Kuala Lumpur auf Malaysia an, hat diese aber aus wirtschaftlichen Gründen wieder fallengelassen.

Die Airlines benötigen für viele dieser Angebote zudem Langstreckenflugzeuge mit genügend grosser Reichweite. Die Edelweiss hat jüngst mit der Aufnahme des ersten Airbus A350 in ihre Flotte für Schlagzeilen gesorgt. «Mit dem A350 sind weiter entfernte Ziele wieder denkbar», sagte CEO Bernd Bauer (59) im letzten Herbst im Interview mit Blick. Die Auswertung von Skyscanner könnte hierfür als Inspiration dienen.