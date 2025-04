Der Oster-Ansturm auf Schweizer Strassen und Flughäfen steht bevor. Am Flughafen Zürich werden täglich rund 100'000 Passagiere erwartet. Da sind Warteschlangen vorprogrammiert. Eine Reihe von Tipps hilft dir dabei, den Frust so gering wie möglich zu halten.

Darum gehts Oster-Ansturm auf Strassen und Flughäfen trotz wechselhaftem Wetter erwartet

Online-Check-in und Gepäckautomaten können Wartezeiten am Flughafen verkürzen

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Regenjacke oder Schirm sollten im Gepäck in diesem Jahr nicht fehlen: Der Oster-Ansturm auf den Strassen und an den Flughäfen steht vor der Tür. Obwohl – oder gerade weil – sich über die Feiertage wechselhaftes Wetter ankündigt, dürften sich viele Schweizerinnen und Schweizer kaum von ihren Kurztrips abhalten lassen.

Am Flughafen Zürich gehören die Osterfeiertage zu den verkehrsreichsten des Jahres. Viele nutzen das verlängerte Wochenende für eine Reise nach London, Palma de Mallorca, Amsterdam, Rom und Dubai. Am Osterwochenende werden täglich rund 100'000 Passagiere erwartet. Der grosse Passagieraufmarsch führt zwangsläufig zu Wartezeiten. Damit du nicht bereits gefrustet abfliegst, solltest du unbedingt ein paar Punkte beachten. Blick liefert eine Übersicht.

Erste Warteschlange vermeiden

Wer bereits am Vorabend das Online-Check-in nutzt, erspart sich die Warteschlange am Flughafen-Check-in. Einige Airlines bieten ihren Passagieren gar ein automatisiertes Onilne-Check-in an. Der Flughafen Zürich empfiehlt den Passagieren, sich im Vorfeld auf der Webseite der Fluggesellschaft über die geltenden Bestimmungen zu informieren.

Den halben Kleiderschrank dabei

Die Kleider für einen Kurztrip passen häufig ins Handgepäck, das nicht aufgegeben werden muss. Prüfe im Vorfeld unbedingt die erlaubte Gepäckgrösse bei der jeweiligen Airline. Einige möchten wegen der wechselhaften Wetterprognosen aber vielleicht etwas mehr Klamotten mitnehmen – oder die Kleiderwahl fällt derart schwer, dass man für jeden Tag drei verschiedene Tenues einpackt. Grössere Koffer müssen jedoch aufgegeben werden. Hierfür gibt es am Flughafen Zürich Automaten. Diese können Fluggäste der Lufthansa-Gruppe (also auch der Swiss), Aegean Airlines, Air France, Air Baltic, Chair Airlines, Condor, KLM und SAS Scandinavian Airlines nutzen.

Wie bei Migros oder Coop

Bei Migros oder Coop ist man es sich gewöhnt, dass die Detailhändler die Kundschaft an den Self-Check-out-Kassen für sich schuften lassen. Am Flughafen Zürich können Fluggäste vor der Gepäckaufgabe per Bordkarten-Scan die Gepäcketikette am Automaten selbst ausdrucken. Diese sind in allen Check-in-Bereichen sowie in der Ankunft 1 und im Airport-Shopping zu finden. Dieser Arbeitsaufwand lohnt sich für beide Seiten. Passagiere können die Wartezeiten verkürzen. Und die Flughafenangestellten müssen nicht mehr ganz so lange Warteschlangen bewältigen.

Akkuschrauber und E-Zigaretten

Wer kennt es nicht: Man checkt im Hotel ein und das Bettgestell ist instabil. Akkuschrauber dürfen aber keine ins Handgepäck, wie der Website des Flughafens Zürich zu entnehmen ist. Unerlaubte Gegenstände im Hand- oder Aufgabegepäck können für Ärger und Verzögerungen führen. So dürfen keine losen Batterien, Powerbanks, Akkus oder E-Zigaretten ins Aufgabegepäck. Prüfe vor dem Packen, welche Gegenstände auf die Reise mit dürfen.

Wann man anreisen sollte

Zeit ist kostbar. Soll man jetzt eine, zwei oder drei Stunden vor Abflug am Flughafen sein? Eine Antwort liefert dir die «Flug finden»-Funktion auf der Flughafen-Webseite, mit der du den eigenen Flug aufrufen kannst. Dort musst du erfassen, ob du bereits eingecheckt hast und ob du mit Handgepäck reist. Darauf basierend wird die empfohlene Einfindungszeit am Flughafen als Hilfe angezeigt.