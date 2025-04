1/11 In den nächsten Tagen ziehen einige Störungen über die Schweiz. Foto: Screenshot srf meteo

Darum gehts Regnerisches Wetter im Süden, freundlicher im Norden der Schweiz

Heftige Schauer im Tessin und Norditalien bis zum Wochenende

Temperaturen von 13 bis 16 Grad am Osterwochenende erwartet

Janine Enderli Redaktorin News

Dichte Wolken, wenig Sonne und einige Regenschauer: Nachdem wir einige Zeit mit strahlendem Sonnenschein verwöhnt worden sind, fielen am Sonntagmorgen die ersten Regentropfen. Und auch die kommenden Tage fallen wettertechnisch eher durchzogen aus. Besonders im Süden wird es nass, wie Roger Perret von «Meteo News» ausführt. Wer sich auf sommerliche Temperaturen im Tessin oder Italien gefreut hat, wird leider eine Enttäuschung verkraften müssen.

«In den nächsten Tagen kommt wirklich viel Regen zusammen», erklärt Perret. Vor allem gegen Wochenmitte gehen über dem Süden der Schweiz bis nach Norditalien teilweise heftige Regengüsse nieder. «Es ist gruusig.» Die Niederschläge ziehen sich bis zum Donnerstag. «Und auch über Ostern ist es im Süden eher mal nass als im Norden», meint der Meteorologe.

«Es gibt einen Einbruch»

Zwar gebe es Mitte Woche auch im Mittelland einen kleinen Einbruch, insgesamt sieht es jedoch freundlicher aus. «Wir haben ein wechselhaftes Bild. Von Sonne bis Schauern ist alles dabei. Im Tessin sind wir bis Donnerstag definitiv auf der nassen Seite.»

Vom Tief ist nicht nur die Schweiz betroffen. Im gesamten westlichen und mittleren Mittelmeerraum sieht das Bild ähnlich aus. «Es ist durchzogen bis schlecht.» Wer Sonne satt geniessen will, muss wohl eine weitere Reise auf sich nehmen. In Griechenland und Zypern sieht es schön aus.

Wird Trockenheit entschärft?

Zwar trete im Tessin ab Karfreitag eine leichte Besserung ein, doch so richtig warm wird es mit 13 bis 16 Grad nicht. Nördlich der Alpen hingegen sieht es insbesondere für den Samstag und mit Abstrichen am Ostersonntag und Ostermontag freundlicher aus: Milde Temperaturen werden bei zumindest teilweise sonnigem Wetter erwartet. Aktivitäten im Freien sind also durchaus machbar, wenn man einen Schauer in Kauf nehmen kann.

Ein Gutes hat der Regen laut Perret: Die derzeit herrschende Trockenheit wird zumindest im Süden ein wenig entschärft. Im Norden und Osten bleibt die Situation angespannt, weil die Niederschlagssummen nicht allzu gross ausfallen dürften. Somit bleiben die Pegelstände, vor allem im Osten, wohl eher tief.