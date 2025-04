1/5 Thailand – im Bild Koh Phi Phi Don – ist bei Schweizer Reisenden seit Jahren sehr beliebt. Foto: Shutterstock

Über 100'000 Schweizer reisen jährlich nach Thailand, zweitbeliebtestes Fernreiseziel

Jean-Claude Raemy Redaktor Wirtschaft

Über 100'000 Schweizerinnen und Schweizer reisen pro Jahr nach Thailand. Damit ist das südostasiatische Land unser zweitbeliebtestes Fernreiseziel – nach den USA.

Wichtig zu wissen: Ab dem 1. Mai 2025 ändert sich in Thailand die Einreiseprozedur. Die früher papierbasierte Einreisekarte (TM6), die seit Corona ohnehin nicht mehr zur Verwendung kam, wird auf digitalem Weg wieder eingeführt. Die neue «Thailand Digital Arrival Card» (TDAC) wird dann für alle nicht-thailändischen Besucher zur Pflicht.

Wie Tourism Thailand jetzt bekanntgibt, müssen Reisende die TDAC online (unter diesem Link) innerhalb von drei Tagen vor ihrer Ankunft ausfüllen. Ausnahmen gelten lediglich für Transitpassagiere ohne Einreise, Personen mit einem Grenzübertrittspass oder Reisende, die keine thailändische Grenzkontrolle passieren. Die digitale Anmeldung kann für mehrere Personen ausgefüllt werden.

Zahlreiche Daten verlangt

Der Vorgang ist ähnlich wie bei anderen Online-Registrierungssystemen: Gäste müssen Name, Nationalität, Geburtsdatum, Geschlecht, Passnummer, Telefonnummer, Beruf, An- und Abreisedatum inklusive Angaben zum Transportmittel und Hoteladresse angeben, sowie deklarieren, welche Länder man in den zwei Wochen vor der Einreise in Thailand besuchte. Anschliessend wird die TDAC-Bestätigung an die angegebene Mail-Adresse übermittelt.

Der Vorgang ist kostenlos, aber etwas aufwendig. Wer im Dropdown-Menü bei der Nationalität nach «Switzerland» sucht, wird nicht fündig – dafür unter «CHE – Swiss». Beim Wohnort heisst es dann «The Swiss Confederation». Mühsam, aber nicht tragisch. Und es werden nicht wesentlich mehr Daten verlangt als zuvor mittels Papierformular. Das neue System soll die Einreise effizienter machen und damit die Schlangen bei der Einreise verkürzen.

Thailand ist bei Weitem nicht das einzige Land, das auf ein digitales Einreisesystem umstellt. Mehrere Länder, darunter Grossbritannien, Kambodscha, Malaysia, Kuba oder Südkorea – haben in jüngster Zeit ähnliche elektronische Einreiseformulare eingeführt, um die Effizienz bei der Einreise zu erhöhen.

Die seit Jahren diskutierte Einreisetaxe nach Thailand in Höhe von 300 Baht (rund 7.70 Franken) ist derweil immer noch nicht eingeführt.