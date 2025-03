Gebäude, Metro, Hotels So heftig schüttelte das Erdbeben Südostasien durch

Dutzene Videos zeigen Momente des verheerenden Erdbebens in Südostasien. Am Mandalay International Airport flüchten Passagiere vor herabstürzenden Deckenteilen. In Bangkok bröckeln Fassaden von Hochhäusern.

Publiziert: vor 20 Minuten | Aktualisiert: vor 17 Minuten