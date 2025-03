Autounfall in Bali wegen Unwettern Videos zeigen Unfallort von schwerverletzten Schweizerin

Am 22. März ist es in Bali zu einem Autounfall gekommen, bei dem eine Schweizer Touristin schwer verletzt wurde. Es gab Unwetter, als die 46-Jährige in einem Auto unterwegs war. Dann stürzt eine Palme direkt auf ihr Fahrzeug.

