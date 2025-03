Feuer bei Heathrow Luftaufnahmen zeigen das zerstörte Umspannwerk

Ein Feuer in einem Umspannwerk nahe dem Flughafen Heathrow in London hat zu massiven Flugausfällen geführt. Luftaufnahmen zeigen Dutzende Flugzeuge am Boden und die Überreste des ausgebrannten Kraftwerks. Mindestens 1350 Flüge waren betroffen, viele wurden umgeleitet.

Publiziert: 12:05 Uhr