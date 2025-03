Bauliches Desaster Bei dieser Unterführung hat die Planung voll versagt

Diese Unterführung in China bringt Fussgänger unter einer Autobahnbrücke hindurch. Der Haken: An einer Stelle ist der Durchgang gerade mal ein Meter hoch. Wer weiter will, muss sich bücken. Ein architektonisches Debakel!

Publiziert: 06:16 Uhr | Aktualisiert: 06:22 Uhr