Millionen Menschen steigen täglich ins Flugzeug – doch nicht alle Flächen an Bord werden gleich gründlich gereinigt. Flugbegleiterinnen und Reiseexperten warnen nun vor besonders schmutzigen Stellen, an denen sich Bakterien und Keime sammeln können.

Keimfallen: Das sind die 7 schmutzigsten Orte im Flugzeug

Keimfallen: Das sind die 7 schmutzigsten Orte im Flugzeug

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sicherheitskarten, Gepäckfächer und Klapptische gelten als grösste Keimquellen im Flugzeug

Experten empfehlen: Desinfektionstücher, Handgel und Reinigung von Oberflächen vor Nutzung

Studie: Klapptische weisen mehr Keime auf als andere Flugzeugbereiche

Blick Lifestyle

Zwischen zwei Flügen bleibt den Reinigungsteams oft nur wenig Zeit. Deshalb geraten vor allem jene Bereiche ins Visier, die von Passagieren ständig angefasst werden: Klapptische, Gepäckfächer oder Sicherheitsgurte. Wer hygienisch unterwegs sein will, sollte laut Experten Desinfektionstücher und Handgel im Handgepäck dabeihaben.

1 Sicherheitskarten im Sitzfach

Besonders unhygienisch sollen laut der ehemaligen Flugbegleiterin und Reisebloggerin Josephine Remo die Sicherheitskarten sein, die im Fach vor dem Sitz stecken. Während Tische regelmässig abgewischt würden, gingen die Karten beim Putzen oft vergessen.

Ihr Tipp: Nach dem Anfassen Hände desinfizieren oder die Karte mit einem Reinigungstuch abwischen.

2 Gepäckfächer über den Sitzen

Auch die Handgepäckfächer gelten als Keimschleudern. Kein Wunder: Fast jeder Passagier fasst sie an, gereinigt werden sie aber nur selten gründlich.

Remo empfiehlt deshalb, die Klappen möglichst mit einem Tuch zu öffnen und danach die Hände zu desinfizieren.

3 Klapptische am Sitz

Die grössten Bakterien-Hotspots befinden sich offenbar direkt vor der Nase der Passagiere: auf den Klapptischen. Eine Untersuchung von Travelmath zeigte, dass sich dort besonders viele Keime tummeln – deutlich mehr als an anderen Stellen im Flugzeug.

Viele Reisende essen dort, legen ihr Handy ab oder berühren die Fläche ständig mit den Händen. Experten raten deshalb dringend dazu, den Tisch vor der Nutzung zu reinigen.

4 Sitzbezüge

Nicht jeder Sitz wird nach jedem Flug gründlich gereinigt. Laut Flugbegleiterin Sue Fogwell werden Sitzbezüge oft nur dann gewechselt, wenn starke Verschmutzungen gemeldet werden.

Das Problem: Nicht jeder Vorfall werde gemeldet, weil dadurch Verspätungen drohen könnten. Wer empfindlich ist, kann auf Einweg-Sitzauflagen oder eigene Überzüge setzen.

5 Sicherheitsgurte und Schnallen

Auch Sicherheitsgurte gehören zu den meistberührten Gegenständen an Bord. Die Schnallen werden bei jedem Flug dutzendfach angefasst – desinfiziert werden sie hingegen kaum.

Darum gilt: Nach dem Anschnallen besser nicht direkt ins Gesicht fassen und die Hände regelmässig reinigen.

6 Toilettentüren und Schlösser

Die Flugzeugtoilette wird zwar regelmässig geputzt, doch Türgriffe und Schlösser bleiben laut Experten oft problematisch. Gerade dort sammeln sich viele Keime.

Besonders kritisch sei zudem der Spülknopf: Studien zählen ihn zu den schmutzigsten Stellen im ganzen Flugzeug.

7 Wasser aus dem Flugzeug-WC

Auch das Wasser an Bord sorgt immer wieder für Diskussionen. Untersuchungen zeigen laut Experten, dass die Wassertanks in Flugzeugen nicht immer ausreichend gereinigt werden. Dadurch könnten sich Bakterien bilden.

Deshalb raten manche Flugbegleiter sogar davon ab, Kaffee oder Tee im Flugzeug zu trinken – weil diese Getränke oft mit Wasser aus den Tanks zubereitet werden.

So schützt du dich im Flugzeug

Mit ein paar einfachen Tricks lässt sich das Risiko reduzieren:

Desinfektionstücher mitnehmen.

Hände regelmässig reinigen.

Klapptisch vor Gebrauch abwischen.

Nach Toilettenbesuch Hände desinfizieren.

Gesicht möglichst nicht mit ungewaschenen Händen berühren.

Denn vor allem auf langen Flügen kann etwas zusätzliche Hygiene helfen, unangenehme Mitbringsel nach den Ferien zu vermeiden.

Dieser Artikel erschien erstmals auf Onet Kobieta, die Frauen- und Lifestyle-Rubrik des polnischen Nachrichtenportals Onet, welches zu Ringier Medien gehört.