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Künstliche Intelligenz kann noch so übermächtig sein – am Ende entscheidet oft die banalste menschliche Schwäche. Das zeigt der Fall des zurückgetretenen Nvidia-Bosses Jensen Huang (63): Der Gründer des heute wichtigsten KI-Konzerns tappte in die Liebesfalle einer chinesischen Spionin. [Alice Huang nennen, ihren Fall?]

Peking kennt die Durchschlagskraft solcher Operationen genau. An den Kaderschmieden des Ministeriums für Staatssicherheit (MSS) werden gezielt auch Frauen darauf geschult, einflussreiche Zielpersonen zu umgarnen und sensible Informationen abzuschöpfen. Fälle aufgeflogener Agentinnen zeigen, wie erfolgreich die Methode der Honigfallen funktioniert.

Über die interne Ausbildung dringt zwar wenig nach aussen, doch westliche Geheimdienste kennen das System der Honigfallen bestens. Bemerkenswert: Peking warnt inzwischen sogar selbst davor. Im September 2024 appellierte das Staatssicherheitsministerium an Studierende, sich vor ausländischen «Liebesfallen» in Acht zu nehmen. Es warnte, dass fremde Dienste attraktive Frauen und Männer einsetzen würden, um Forscher zu ködern und auszuhorchen.

Manipulation statt plumpe Verführung

Genau nach diesem Muster arbeitet Chinas Geheimdienstapparat selbst. Das MSS rekrutiert sprachbegabte, kultivierte Studentinnen an Elite-Universitäten und bildet sie an eigenen Geheimdienst-Hochschulen aus. Über Jahre hinweg erhalten die Agentinnen eine wasserdichte bürgerliche Tarnung – etwa als Dolmetscherin, Kulturvermittlerin oder Geschäftsfrau –, bevor sie im Ausland auf Politiker, Militärs oder Tech-Manager angesetzt werden. [Bsp. Alice Huang]

Statt auf plumpe Verführung setzt die Ausbildung auf psychologische Manipulation: Die Agentinnen lernen, Eitelkeit, Einsamkeit oder beruflichen Frust ihres Gegenübers auszunutzen. Fliessen die Informationen nicht freiwillig aus Zuneigung oder Gefälligkeit, kann Peking auf Druck umschalten. Eine Zielperson wird mit heimlich aufgenommenen Fotos oder Geldzahlungen erpressbar.

Wie China auf Honigfallen setzt, beweisen sechs konkrete Fälle.

1 Die Sängerin, die ein Mann war (1964–1983)

Ein historischer Fall, der als Vorlage für das Theaterstück «M. Butterfly» [– nicht die Puccini-Oper] berühmt wurde: Der französische Diplomat Bernard Boursicot (82) verliebte sich [1964] in Peking in die vermeintliche Opernsängerin Shi Pei Pu (†70). Über fast 20 Jahre hinweg lieferte er aus Liebe und um das vermeintliche gemeinsame Kind zu schützen [?] über 500 geheime französische Regierungsdokumente an den chinesischen Geheimdienst. Erst später stellte sich heraus, dass Shi Pei Pu ein Mann war, der als weiblich gelesener Spion für Peking arbeitete. Beide kassierten [Jahr] sechs Jahre Haft.

2 Die Doppelagentin (1980er–2003)

Die aus China stammende Geschäftsfrau Katrina Leung (72) wurde [Jahr] in den USA zunächst als Informantin vom FBI angeworben – arbeitete in Wahrheit aber als Doppelagentin für das chinesische MSS. Über Jahre unterhielt sie gleichzeitig sexuelle Beziehungen zu zwei hochrangigen FBI-Spionageabwehr-Agenten (darunter ihrem eigenen Führungsoffizier James Smith), kopierte heimlich hochgeheime FBI-Unterlagen aus deren Aktentaschen und leitete sie nach Peking weiter.

3 Diebstahl beim Stab des Premiers (2008)

Als der damalige britische Premierminister Gordon Brown (75) 2008 zu Gesprächen nach China reiste, lernte ein hochrangiger Berater seines Stabs in einer Hotelbar eine attraktive Chinesin kennen. Nach einer gemeinsamen Nacht im Hotelzimmer waren sein dienstliches BlackBerry-Smartphone sowie geheime Regierungsdokumente verschwunden – ein klassischer Fall von technischem Diebstahl per Honigfalle.

4 Der erpresste taiwanische General (2002–2011)

Lo Hsien-che (67), der taiwanische Generalmajor und spätere Chef der militärischen Informationssicherheit, liess sich während seiner Zeit als Militärattaché in Thailand von einer jungen chinesischen Agentin verführen. Mit heimlich aufgenommenen Beweisen erpresst und mit rund einer Million US-Dollar bezahlt, lieferte der Top-General fast sieben Jahre lang streng geheime Militär- und Kommunikationsdaten der USA und Taiwans nach Peking. 2011 flog er auf und wurde wegen Hochverrats zu lebenslanger Haft verurteilt.

5 Die Studentin und die US-Politiker (2011–2015)

Die chinesische Staatsbürgerin Christine Fang («Fang Fang») schrieb sich an einer Universität in Kalifornien ein und baute über Jahre enge Kontakte zu aufstrebenden US-Lokalpolitikern auf – darunter dem späteren Kongressabgeordneten und Geheimdienstausschuss-Mitglied Eric Swalwell (45). Sie organisierte Wahlkampfspenden, vermittelte Praktikanten in Abgeordnetenbüros und unterhielt mit mindestens zwei Bürgermeistern romantische Beziehungen. Als das FBI sie 2015 ins Visier nahm, floh sie abrupt zurück nach China.

6 Die «Kulturvermittlerinnen» in Brüssel (2023/2024)

Europäische Sicherheitsdienste warnten wiederholt vor jungen chinesischen Mitarbeiterinnen von Denkfabriken, Studentenvereinigungen und Handelskammern im Brüsseler EU-Viertel. Diese bauten gezielt enge private Beziehungen zu Mitarbeitern von EU-Abgeordneten und Diplomaten auf, um Zugang zu internen Debatten über China-Sanktionen und Handelspolitik zu erhalten. [Etwas unkonkret]

Ein Satz Fazit?