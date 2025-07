Immer wieder Drohnenangriffe auf die Ukraine

Von Angela Rosser, Redaktorin am Newsdesk

«Russland hat die Ukraine erneut mit massiven Drohnen- und Raketenangriffen überzogen», wie der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski am Freitagmittag auf der Plattform X schreibt.

Selenski berichtet, dass bei einem Drohnenangriff in Charkiw neun Menschen verletzt worden seien, darunter auch Frauen in einer Entbindungsklinik: «Mütter mit Neugeborenen, Frauen, die sich von einer Operation erholen». Kinder seien aber glücklicherweise keine verletzt worden.

Foto: IMAGO/Anadolu Agency

Selenski wirft dem russischen Militär vor, bewusst auf Zivilisten zu zielen. «Russland nimmt das Leben selbst ins Visier – sogar an den Orten, an denen es beginnt», so der ukrainische Präsident. Russland hat im Rahmen seiner Sommeroffensive die Angriffe auf die Ukraine intensiviert, insbesondere mithilfe von Drohnen. ​Wie die russische Sommeroffensive konkret aussieht, erklärt mein Kollege Guido Felder in seiner Analyse​.

Wie mehrere Zeitungen und Newsportale berichten, sollen auch die Regionen Dnipro, Mykolaiv, Sumy und Odesa in der Nacht auf Freitag attackiert worden sein, wobei es Verletzte und Schäden an ziviler Infrastruktur gegeben habe. In Odessa kam demnach ein Mensch ums Leben, in Sumy wurden den Berichten zufolge zwei weitere Personen getötet.

Selenski appelliert an seine Verbündeten: «Die Ukraine braucht Schutz – vor allem Luftverteidigung. Abfangdrohnen.» Zudem forderte er eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland: «Alles, was Russland unter Druck setzen und stoppen kann, muss so schnell wie möglich umgesetzt werden.» Die Lage bleibt angespannt.