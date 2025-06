Die russische Sommeroffensive hat begonnen. In Rekordzahlen schiessen die Angreifer Raketen und Drohnen in die Ukraine. Der grosse Knall steht aber wohl erst noch bevor. Klar ist: Den Ukrainern steht ein schlimmer Sommer bevor.

So sieht der Masterplan hinter Putins Grossangriff aus

So sieht der Masterplan hinter Putins Grossangriff aus

Russland bläst zur Sommeroffensive in der Ukraine – kommt es jetzt zur Entscheidungsschlacht?

Die russischen Bomben treffen auch die Hauptstadt Kiew. Foto: imago/Ukrinform

Darum gehts Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Mehr anzeigen

Guido Felder Ausland-Redaktor

Trotz zaghafter Annäherungen am Verhandlungstisch tobt der Krieg in der Ukraine weiter. Und er hat sogar an Intensität zugenommen. Ob russische Angriffe mit Raketen oder Drohnen: Fast täglich gibt es Rekordzahlen.

Es ist unverkennbar: Die Russen haben zur angekündigten Sommeroffensive geblasen. Obwohl sie durch den raffinierten Angriff der Ukrainer auf russische Flugplätze am 1. Juni einen Dämpfer erlitten haben, dürfte es für die Ukraine ein sehr schwerer Sommer werden – einer, der zur Kriegsentscheidung führen könnte.