In diesem Bild des russischen Verteidigungsministeriums bereitet sich ein strategischer Tu-95-Bomber der russischen Luftwaffe auf den Start vor (24. Januar 2022). Foto: keystone-sda.ch

Daniel Jung Redaktor News

Geplant, gesprengt: Nach monatelanger Vorbereitung gelang es den Ukrainern am Dienstag, die Krim-Brücke mit Sprengstoff zu attackieren. Nicht die erste von langer Hand geplante Aktion: Über mehr als 18 Monate hinweg schmuggelte die Ukraine Hunderte von Drohnen tief nach Russland hinein. Sie wurden in Boxen versteckt und auf zivile Lastwagen verladen. Die Klappen dieser Boxen wurden aus der Ukraine ferngesteuert. Sie öffneten sich am Sonntag und die Drohnen starteten. Die Ziele auf russischen Militärflugplätzen wurden vom ukrainischen Geheimdienst sorgfältig ausgewählt. Bei der Operation waren keine zivilen Opfer zu beklagen.

Nach ukrainischen Angaben wurden beim Angriff über 40 Flugzeuge beschädigt oder zerstört, wobei diese Zahl nicht bestätigt ist. In jedem Fall sind dies spektakuläre Aktionen – und schwere Rückschläge für Moskau. Und sie dürfte die Kriegsführung weltweit revolutionieren.