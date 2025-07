Trump kündigt «wichtige Erklärung zu Russland» an

US-Präsident Donald Trump am Mittwoch bei einer Kabinettssitzung im Weissen Haus. Offenbar hat er eine Erklärung an Russland parat, die er am Montag veröffentlichen will. Foto: keystone-sda.ch

Von Daniel Kestenholz, Redaktor Nachtdienst

US-Präsident Donald Trump will am Montag eine wichtige Erklärung zu Russland abgeben. Das kündigt Trump in einem Gespräch mit NBC News an. Den Inhalt der Erklärung will er noch nicht verraten.

«Ich bin von Russland enttäuscht, aber wir werden sehen, was in den kommenden Wochen passiert», so Trump in dem Telefoninterview am Donnerstag. «Ich denke, dass ich am Montag eine wichtige Erklärung zu Russland abgeben werde.» Nähere Angaben dazu macht er nicht.

Konkret dagegen wird Trump zu einem neuen Abkommen zwischen den USA, der Nato und der Ukraine. Die USA liefern Waffen an die Nato, diese bezahlt sie vollständig und leitet sie an die Ukraine weiter. Laut Trump wurde das Modell beim letzten Nato-Gipfel Ende Juni in Den Haag beschlossen.

Mit dieser Konstruktion zieht sich die US-Regierung finanziell zurück, bleibt aber militärisch beteiligt. «Wir liefern Waffen an die Nato, und die Nato wird die vollen Kosten dieser Waffen erstatten», sagt Trump. Damit betont er die Kostentragung der Nato deutlich – ein Hinweis auf seine politische Linie, die Lasten stärker auf Bündnispartner zu verteilen. Das Abkommen stärkt zugleich den Eindruck geschlossener Nato-Unterstützung für die Ukraine.