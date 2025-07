1/4 Trump zeigte sich erneut unzufrieden mit Wladimir Putin. Foto: AFP

«Ich bin nicht glücklich mit ihm, er redet eine Menge Mist.» Während eines Treffens mit seinem Kabinett in Washington kam US-Präsident Donald Trump (79) vor Journalisten erneut auf den Ukraine-Krieg und seine Beziehung mit Kreml-Chef Wladimir Putin zu sprechen.

Derzeit ist die Beziehung zwischen den beiden angespannt. «Ich bin nicht happy. Er redet sehr viel Blödsinn», sagte Trump und meinte damit Putins Ausführungen über den Ukraine-Krieg und die stockenden Verhandlungen. «Er gibt sich immer Mühe, freundlich zu sein, aber es bringt nichts.»

Trump hässig nach Telefonat

Trump hatte am Donnerstag mit Putin gesprochen und zeigte sich danach frustriert. «Ich glaube nicht, dass er aufhören möchte», so Trump. Dies könnte Putin nun teuer zu stehen kommen. Auf eine Frage gab Trump am Dienstag an, Sanktionen gegen Russland abzuklären. «Wir schauen uns das an. Es ist definitiv eine Option.»

Das Gespräch vom Donnerstag ist das sechste öffentlich bekannte Telefonat zwischen Putin und Trump seit dem Beginn der zweiten Amtszeit des US-Präsidenten. Das bislang letzte Gespräch der beiden fand Mitte Juni statt, als sich Putin unter anderem als Vermittler in der Krise um das iranische Atomprogramm anbot.