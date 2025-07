Donald Trump will am Montag eine wichtige Erklärung zu seiner Russland-Politik ankündigen. Anonyme Quellen sprechen gar von einem «aggressiven Waffenplan». Um 16 Uhr trifft sich Trump mit Nato-Chef Mark Rutte. Das Treffen wird mit Spannung erwartet.

Janine Enderli Redaktorin News

Die Welt wartet wieder einmal gespannt auf eine seiner Ankündigungen: US-Präsident Donald Trump (79) plant am Montag, eine wegweisende Änderung in seiner Russland-Politik zu verlautbaren. Und für Kreml-Chef Wladimir Putin (72) könnte diese es in sich haben.

Wie das US-Portal Axios unter Berufung auf zwei Quellen mit Kenntnis der Pläne berichtet, beinhaltet Trumps Vorhaben eine neue Bewaffnung der Ukraine. Brisant: In den kommenden Lieferungen nach Kiew sollen auch Offensivwaffen wie Langstreckenraketen inkludiert sein. Werden die Pläne tatsächlich in die Tat umgesetzt, würde dies eine klare Wende in Bezug auf Trumps Russland-Politik bedeuten.

Geht Trump einen Schritt weiter?

Bisher hatte der Republikaner stets betont, nur Defensivwaffen zu liefern, um eine Eskalation des Konflikts zu vermeiden. In der Nacht auf Montag erklärte Trump, für die Ukraine US-Abwehrraketen an die EU verkaufen zu wollen. Die neue Strategie sieht vor, dass europäische Länder für in den USA hergestellte Waffen bezahlen, die dann an die Ukraine geliefert werden. Wie Axios weiter berichtet, hoffen US-amerikanische, ukrainische und europäische Beamte, dass diese Waffen den Verlauf des Krieges beeinflussen und Putins Kalkül bezüglich eines Waffenstillstands verändern könnten.

Nun könnte der US-Präsident bei seinem Treffen mit Nato-Chef Mark Rutte (58) um 16 Uhr Schweizer Zeit noch einen Schritt weitergehen. Doch wie realistisch ist es, dass die USA tatsächlich Waffen nach Kiew liefern, die auch Ziele tief im russischen Territorium erreichen können?

«Wir werden sehen, was passiert»

Trump sagte am Sonntag lediglich: «Wir werden ihnen verschiedene hoch entwickelte Militärgüter schicken.» Der US-Präsident lehnte es ab, die Anzahl der Waffen, die die Ukraine erhalten würde, näher zu erläutern. Klar ist: Die Entscheidung, die Ukraine zu unterstützen, kam, als Trump nach Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zunehmend frustriert wirkte. «Putin hat wirklich viele Leute überrascht. Er redet schön und bombardiert dann am Abend alle. Da gibt es also ein kleines Problem. Ich mag das nicht», erklärte Trump. Weiter äussern wollte sich Trump am Sonntag nicht. «Wir werden sehen, was morgen passiert. Das gefällt mir nicht.»

Der Republikaner Lindsey Graham hat die Kursänderung im Gespräch mit CBS ebenfalls angedeutet. Er sagte, dass es auf dem Capitol Hill einen wachsenden Konsens darüber gebe, einen Teil der 300 Milliarden Dollar an russischen Vermögenswerten, die von den G7-Staaten nach Kriegsbeginn eingefroren wurden, für die Ukraine zu verwenden. «Trump ist wirklich wütend auf Putin», so Graham in dem Interview.