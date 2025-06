Ein zweites Treffen zwischen Russen und Ukrainern über ein Ende des Krieges hat am Montag stattgefunden – ohne grossen Durchbruch. Eine Waffenruhe steht weiterhin in weiter Ferne, weil Putin sie aus strategischen Gründen fürchtet.

Warum Putin den Waffenstillstand unbedingt verhindern will

Zweite Verhandlungsrunde in Istanbul

Er war nicht in Istanbul, drückte den Verhandlungen aber seinen Stempel auf: Der russische Präsident Wladimir Putin. Foto: Getty Images

Daniel Jung Redaktor News

Am Wochenende hat die Ukraine den Russen schwere Schläge auf dem Schlachtfeld zugefügt. Am Montag sprachen Delegationen beider Länder in Istanbul miteinander. Die Gespräche dauerten nur 1 Stunde und 15 Minuten.

Wiederum wurde kein grosser Durchbruch erreicht – ein Waffenstillstand liegt weiterhin in der Ferne. Trotzdem wurden am Treffen kleinere Fortschritte erzielt – und die unterschiedlichen Taktiken der beiden Länder erkennbar.