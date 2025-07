Donald Trump will der Ukraine neue Raketenabwehr-Systeme liefern. Bezahlen muss Europa. Was nach einem guten Deal klingt, bringt die Ukraine weiter in die Bredouille. Moskau feiert Trumps 50-Tage-Ultimatum. Und Kiew bereitet sich auf einen Terror-Sommer vor.

Die in den USA produzierten Patriots gehören zu den wenigen Flugabwehrsystemen, die ballistische Raketen vom Himmel holen können. Foto: AFP

Samuel Schumacher Ausland-Reporter

Donald Trump (79) ist ein Meister des diplomatischen Rückziehers. Drohen, was das Zeug hält – und dann doch nicht zuschlagen: Das kann der US-Präsident. So geschehen am Montagabend bei seiner Pressekonferenz zur «grossen Verkündung zu Russland».

Die 50-Tage-Frist, die er Wladimir Putin (72) für einen Friedensschluss mit der Ukraine gesetzt hat, ist meilenweit entfernt von seiner «Vladimir, STOP!»-Botschaft, die er noch vor wenigen Wochen absetzte. Die ukrainische Führungsriege bedankte sich gestern zwar bei Trump für die in Aussicht gestellten Patriot-Raketenabwehrsysteme. Doch: Während das offizielle Moskau Trumps 50-Tage-Ankündigung offen feiert, wächst in Kiew die Verzweiflung.