Bei der Bringhen Group im Wallis läuft das Geschäft rund. Bis am Mittwochmorgen. Eine weltbekannte Hackergruppe hat das System des KMU angegriffen und den Betrieb lahmgelegt, berichtet Unternehmer Jean-Pierre Bringhen.

Darum gehts Ein Ransomware-Angriff legte die Bringhen Group in Visp am Mittwoch und Donnerstag komplett lahm

Die IT trennte das System nach einem Hinweis um 6.40 Uhr vom Netz und bot externe Experten auf

Cyberangriffe auf Schweizer Organisationen haben sich laut Check Point innert Jahresfrist verdoppelt

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Eine regelrechte Cyberangriffswelle fegt über die Welt, und die Schweiz bleibt nicht verschont: Praktisch täglich werden Hackerangriffe auf hiesige Firmen publik. Eines der jüngsten Opfer: die Bringhen Group in Visp VS. Das Familienunternehmen ist im Direktvertrieb von Baustoffen, Küchen und Badezimmereinrichtungen tätig und beschäftigt schweizweit rund 400 Angestellte. Ein Cyberangriff legte die Firma am Mittwoch und Donnerstag komplett lahm. «Die Hacker haben unser System über Nacht infiltriert», sagt Unternehmer Jean-Pierre Bringhen (70) zu Blick.

Eine Mitarbeiterin stellte am Mittwochmorgen um 6.30 Uhr nach dem Einloggen auf ihrem Computer fest, dass etwas nicht stimmt. «Sie hat zum Glück rasch reagiert, und die IT hat das System um 6.40 Uhr vom Netz genommen», so Bringhen. Das Unternehmen bot rasch ein Team von externen IT-Experten auf, informierte das Bundesamt für Cybersicherheit sowie den Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten und erstattete Anzeige.

Gefährliche Hacker-Gruppierung steckt dahinter

Gemäss Bringhen zeigte die bisherige Untersuchung, dass der Angriff am Dienstagabend um 22.43 Uhr erfolgte und von der bekannten Hackergruppe The Gentlemen ausging. Die russisch-sprachige Gruppierung gehört international zu den gefährlichsten bei Angriffen mit Ransomware.

«Hinter Ransomware-Angriffen stecken meist professionell organisierte, finanziell motivierte Hackergruppen. Sie arbeiten oft hochprofessionell und mit klarer Arbeitsteilung: Einige entwickeln die Schadsoftware, andere führen die Angriffe durch», erklärt IT-Experte Sandro Nafzger (41), CEO der IT-Sicherheitsfirma Signalfisher. Die Ransomware verschlüsselt wichtige Firmendaten, und die Hacker fordern für die Entschlüsselung ein Lösegeld. «Ihr Ziel ist die Erpressung möglichst hoher Geldsummen.»

Daten der Bringhen Group betroffen

Die Hacker konnten auch bei der Bringhen Group auf einen Teil der Arbeitsgeräte eine Ransomware einschleusen und Firmendaten verschlüsseln. «Wir machen jedoch regelmässige Backups und konnten den Grossteil des Betriebs bereits wieder hochfahren; und wir arbeiten nun daran, das System zu stabilisieren», sagt Bringhen. Das Unternehmen sensibilisiere und schule das Personal regelmässig für solche Fälle. «Davon haben wir nun profitiert. Im schlimmsten Fall hätte der Angriff die Firma für Wochen stillgelegt. Das wäre ein Supergau gewesen.»

Von den Angreifern habe man bis dahin noch nichts gehört. «Wir wissen nicht, was die Motive hinter dem Angriff waren.» Ob Kundendaten gestohlen wurden, werde noch untersucht.

Die Gründe hinter dem starken Anstieg

In den vergangenen Wochen machten erfolgreiche Hackerangriffe auf Hunderte Kühlsysteme im Detailhandel, eine französische Bank und Blutspendedienste in Frankreich Schlagzeilen. Die Zahl der Cyberangriffe auf Schweizer Organisationen hat sich gemäss einer Analyse der Cybersicherheitsfirma Check Point innert Jahresfrist verdoppelt. Auch Ransomware-Angriffe nehmen massiv zu.

Der rasante Anstieg ist gemäss IT-Experte Nafzger auf das Zusammenspiel mehrerer Faktoren zurückzuführen. Unternehmen sind immer stärker digitalisiert und vernetzt. «Das schafft neue Einfallstore für Cyberkriminelle», sagt er und ergänzt. «Durch künstliche Intelligenz werden Angriffe schneller, günstiger und automatisierter.» Cyberkriminellen winke ein lukratives Geschäft, bei dem das Strafverfolgungsrisiko häufig gering sei.

Für Firmen ist die Abwehr eine Herausforderung: «Angreifer sind rund um die Uhr aktiv, während viele Unternehmen ihre Cybersicherheit nur gelegentlich prüfen», so Nafzger. Die Systeme auf Viren zu scannen, reiche zudem nicht aus. «Unternehmen müssen ihre Systeme kontinuierlich aus der Perspektive von Angreifern testen und eine möglichst hohe Testabdeckung erreichen.» So können Sicherheitslücken entdeckt und behoben werden, bevor Hacker zuschlagen.