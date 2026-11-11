Wer Wert- oder Erlebnisgutscheine von Zermatt Tourismus gekauft hat, könnte von einem Datenleck betroffen sein. Zermatt Tourismus bestätigt einen Cyberangriff und warnt vor möglichen Betrugsversuchen per E-Mail oder Telefon.

Darum gehts Hacker verschafften sich Zugriff auf einen Webserver des Gutscheinshopanbieters Incert von Zermatt Tourismus

Betroffen sind Namen, Geburtsdaten, Adressen, Kontakte, beschenkte Personen und Gutscheincodes

Zahlungsdaten sind angeblich nicht betroffen, Gutscheine bleiben gültig und weiterhin einlösbar

Moritz Meister Redaktor Wirtschaft

«Wir verstehen, dass eine solche Mitteilung beunruhigend sein kann»: Zermatt Tourismus ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. «Am 5. November 2026 stellte Incert fest, dass sich ein Angreifer unbefugten Zugriff auf einen Webserver verschafft hatte», heisst es in einem Schreiben an die Betroffenen, das Blick vorliegt. Dieses wurde laut Zermatt Tourismus ab dem 10. November an potenziell betroffene Gäste versendet.

Bei Incert handelt es sich um einen Drittanbieter aus Österreich, der im Auftrag von Zermatt Tourismus den Onlineshop für Destinationsgutscheine betreibt. Das sind Wert- und Erlebnisgutscheine für Skitickets, Bergtouren, Gleitschirmflüge und mehr.

«Nach Angaben von Incert wurde die Sicherheitslücke umgehend geschlossen und zudem wurden weitere Sicherheitsmassnahmen ergriffen», heisst es im Schreiben weiter. Die Systeme von Zermatt Tourismus selbst sind nicht betroffen, wie das Unternehmen Blick auf Nachfrage bestätigt.

Anzahl der Betroffenen unklar

«Incert hat bestätigt, dass Daten von ihrem betroffenen Server kopiert wurden. Ob sich darunter auch Daten von Gästen von Zermatt Tourismus befinden, steht derzeit nicht fest, lässt sich aber auch nicht ausschliessen», so Zermatt Tourismus weiter. Dadurch lasse sich aktuell auch nicht konkret sagen, wie viele Personen vom Angriff betroffen seien.

Die Hacker haben Zugriff auf Personalien und Kontaktangaben wie Name, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail und Telefonnummer erlangt. Auch die Namen und Geburtsdaten der beschenkten Personen sowie die Gutscheincodes selbst konnten von den Hackern abgezogen werden. Zahlungsdaten, wie etwa Kreditkartendaten, sollen dagegen nicht betroffen sein, da die Zahlungen «ausschliesslich von externen Zahlungsdienstleistern abgewickelt werden», wird Betroffenen versichert.

Bislang sei noch kein Missbrauch mit den gehackten Daten bekannt. «Seien Sie besonders wachsam»: Trotzdem warnt das Tourismusunternehmen vor gezielten Betrugsversuchen via E-Mail oder Telefon. Diese könnten durch Bezug auf bereits getätigte Käufe besonders glaubwürdig erscheinen. Deshalb empfiehlt Zermatt Tourismus besondere Vorsicht bei unaufgeforderten Kontaktversuchen und bittet darum, diese zu melden.

Was passiert mit den Gutscheinen?

Die über den Shop erworbenen Gutscheine sollen grundsätzlich ihre Gültigkeit behalten und können weiterhin eingelöst werden. Der Gutscheinwert bleibt laut dem Schreiben vollständig bestehen und wird durch Zermatt Tourismus gedeckt.

Darüber hinaus werde Zermatt Tourismus die Einlösung von Gutscheinen auf ungewöhnliche Aktivitäten überwachen. Bei einem Verdacht werde der Einzelfall untersucht und gegebenenfalls würden die betroffenen Gutscheine gesperrt. Zudem habe Zermatt Tourismus die zuständigen Datenschutzbehörden benachrichtigt. Unterdessen dauern die Untersuchungen durch Incert und externe Cybersicherheitsexperten an.