Ein Schweizer kauft in Zermatt ein Luxus-Chalet – und darf es nicht für sich behalten. Weil er kaum Feriengäste darin schlafen liess, ist er nun zu einer saftigen Geldstrafe verurteilt worden.

Darum gehts Ein Schweizer Luxus-Chalet-Besitzer in Zermatt wurde verurteilt

Trotz Auflage vermietete er sein «7 Heavens»-Chalet kaum

90'000 Franken sind bedingt, 10'000 muss er zahlen

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Die Staatsanwaltschaft Oberwallis hat einen Schweizer Chalet-Besitzer wegen Verstosses gegen das Zweitwohnungsgesetz verurteilt, wie der «Walliser Bote» berichtet. Sein Vergehen: Er hat sein eigenes Haus zu selten an Fremde vermietet. Der Strafbefehl ist rechtskräftig.

2016 kaufte der Mann über eine Aktiengesellschaft ein Chalet in der Luxus-Überbauung «7 Heavens» in Zermatt VS. Bewilligt wurde der Bau nur unter einer Bedingung, die im Grundbuch steht: Es handelt sich um eine «gewerblich bewirtschaftete Wohnung». Im Klartext: Der Eigentümer muss sein Chalet regelmässig an wechselnde Feriengäste vermieten. Als reines Feriendomizil für sich selbst darf er es nicht nutzen. So will das Gesetz kalte Betten in den Bergdörfern verhindern.

Genau das tat der Besitzer nicht. Ab 2017 war das Chalet pro Jahr höchstens zwei bis drei Wochen vermietet, in manchen Jahren gar nie. Die Gemeinde Zermatt brachte den Fall ins Rollen.

90'000 Franken – bedingt

Auf dem Papier ist die Strafe happig: 90'000 Franken Geldstrafe, 30 Tagessätze zu je 3000 Franken. Doch sie ist bedingt ausgesprochen. Hält sich der Mann zwei Jahre lang an das Gesetz, muss er davon keinen Franken bezahlen.

Bezahlen muss er nur eine Verbindungsbusse von 10'000 Franken sowie die Verfahrenskosten.

Die 3000 Franken pro Tagessatz sind das gesetzliche Maximum. Weil sich der Tagessatz nach den finanziellen Verhältnissen richtet, setzt der Höchstsatz in der Praxis rund 90'000 Franken Nettoeinkommen pro Monat oder ein Millionenvermögen voraus.

Gezwungen, die eigenen vier Wände zu vermieten

Absurd ist der Fall vor allem aus einem Grund: Ein Eigentümer wird bestraft, weil er zu selten Fremde in seinem eigenen Haus übernachten liess. Das Gesetz fragt nicht, wem das Chalet gehört – sondern nur, ob die Betten warm sind.

Vermietet der Verurteilte sein Chalet fortan nicht regelmässig, wirds richtig teuer.