Bombendrohungen, Drohnen, Datenklau und Sabotage: Eine Serie von Störungen trifft derzeit Europa. Auch in der Schweiz gab es Angriffe. Ermittler sehen teils Spuren nach Moskau, Iran und zu prorussischen Hackergruppen. Wir zeigen, wie die Täter Europa in Atem halten.

Dieser Sabotage-Herbst stellt alles in den Schatten

Dieser Sabotage-Herbst stellt alles in den Schatten

Darum gehts Bombendrohungen trafen mindestens 34 Flüge und Tausende Schulen, Spuren führen teils nach Moskau

Kühlgeräte, Blutbanken und Publica waren Ziele von Hacks, genannt werden Iran und Akira als Urheber

Sabotage, Drohnen und DDoS störten Bahnen, Flughäfen und Behörden in Europa, auch Schweiz betroffen

Guido Felder Ausland-Redaktor

Europa erlebt zurzeit gleich mehrere hybride Angriffe. Nach Drohungen gegen Airlines gab es diese Woche auch Drohmails gegen Tausende italienische Schulen. Laut Experten dürfte dies erst der Anfang einer grossen Welle sein. Wir zeigen hybride Bedrohungen, die uns in den vergangenen Wochen in Atem gehalten haben.

1 Bombendrohungen gegen Airlines

Seit Anfang November gingen Drohmails gegen mindestens 34 europäische Linienflüge ein – allein rund 18 davon in Deutschland. Maschinen mussten ausserplanmässig landen, umgeleitet oder von Kampfjets eskortiert werden. Sprengsätze wurden keine gefunden, doch die Störungen im Flugbetrieb sind massiv. Urheber: Erste Spuren – darunter ein russisch klingender Absendername – führen nach Moskau.

2 Bombenalarm an Schulen

Am Mittwoch erhielten fast 6300 italienische Schulen zeitgleich Drohmails, was zu landesweiten Evakuierungen führte. Am Donnerstag folgten weitere Drohungen gegen 1800 Schulen. Ähnliche Drohwellen trafen auch Schulen in Grossbritannien. Urheber: Die Mails stammten offenbar von gehackten Konten, darunter eines einer taiwanesischen Universität. Wegen identischer Absendernamen vermuten Ermittler dieselben Drahtzieher wie bei den Airline-Drohungen.

3 Kühlgeräte und Blutbanken lahmgelegt

In mehreren europäischen Ländern hackten Unbekannte die Steuerungssysteme von Lebensmittelläden, schalteten Kühlgeräte aus oder heizten sie gezielt auf – tonnenweise Waren verdarben. In Frankreich liessen sich ähnliche Angriffe auf gekühlte Blutbanken gerade noch verhindern. Urheber: Zumindest hinter den Attacken in Frankreich soll der Iran stecken.

4 Datenklau bei Schweizer Pensionskasse

Ende September wurde ein externer Softwarelieferant der Schweizer Bundespensionskasse Publica gehackt. Dabei dürften hochsensible Personendaten von Bundesangestellten – darunter auch Polizisten und Nachrichtendienstlern – abgeflossen sein. Was damit geschieht, ist noch unklar. Urheber: das Umfeld der Ransomware-Bande «Akira».

5 Sabotage gegen die Bahn

Gegenstände auf den Geleisen, durchschnittene Kabel und Brandanschläge legten im Oktober und November wiederholt den Zugverkehr unter anderem in den Niederlanden, Polen und Lettland lahm. Auch in der Schweiz führte ein Brand an einer Kabelanlage bei Eclépens VD im Oktober zu einem längeren Unterbruch. Urheber: meist unbekannt.

6 Drohnen-Störungen an Flughäfen

Im Oktober und Anfang November legten unidentifizierte Drohnen über Flughäfen und Militäranlagen – etwa in Deutschland, Skandinavien und Belgien – wiederholt den Luftverkehr lahm. Urheber: unbekannt.

7 Cyberattacken auf Behörden

Ebenfalls im Oktober und November blockierten koordinierte Überlastungsangriffe (DDoS) wiederholt Webseiten europäischer Behörden, Gemeinden und Verkehrsbetriebe. Auch die Schweiz – etwa Zermatt Tourismus – ist betroffen. Urheber: möglicherweise erneut prorussische Hackergruppen wie «NoName057(16)».