Kurz vor den Midterms ist es zu einem versuchten Hackerangriff auf das System der Bundeswahlkommission gekommen. Die Behörde musste ihre webbasierten Dienste deshalb vorübergehend abschalten.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am 3. November stehen in den USA die wichtigen Midterms an. Bei den Zwischenwahlen werden unter anderem Teile des Kongresses neu besetzt. Gut eine Woche zuvor hat sich jedoch ein Zwischenfall ereignet. Wie die Nachrichtenagentur «Reuters» berichtet, hat ein Hacker versucht, in die Systeme der US-Bundeswahlkommission (FEC) einzudringen. Die Behörde musste deshalb ihre webbasierten Dienste «vorübergehend abschalten», wie aus einer Reuters vorliegenden E-Mail hervorgeht.

In einer Stellungnahme teilte die FEC mit: «Das elektronische Einreichungssystem der FEC ist derzeit offline, und unsere IT-Mitarbeiter arbeiten aktiv an der Wiederherstellung des Dienstes.» Die (FEC) teilte mit, dass ihr Einreichungssystem seit Montagabend gegen 22 Uhr Ostküstenzeit (3 Uhr Schweizer Zeit am Dienstag) nicht mehr funktionierte.

Die FEC ist bei Bundeswahlen wie etwa den Midterms für die Überwachung der Wahlkampfschriften und -finanzierung zuständig. Sie kontrolliert, wie viel Geld Kandidaten für das Repräsentantenhaus oder den Senat einnehmen und ausgeben. Zudem legt die Behörde offen, welche Organisationen oder Grossspender politische Werbung finanzieren.