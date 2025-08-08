DE
«Weiterer Schlag» für die Schweiz – Branche hat damit nicht gerechnet
Jetzt erheben die USA auch noch Zölle auf unser Gold

Die Schweiz ist ein Umschlagplatz für Gold. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres exportierten wir Gold im Wert von 39 Milliarden Franken. Auch darauf sollen jetzt die US-Zölle gelten, wie die «Financial Times» berichtet. Das kommt für die Branche überraschend.
Publiziert: vor 44 Minuten
Aktualisiert: vor 1 Minute
Anhören
Niemand verarbeitet so viel Gold wie die Schweiz.
Darum gehts

  • USA verhängen Zölle auf Schweizer Goldexporte, überraschender Schritt für Branche
  • Schweiz ist weltweit grösste Goldverarbeiterin, fungiert als Umschlagplatz
  • Goldexporte in die USA beliefen sich auf 39 Milliarden Franken in ersten fünf Monaten 2025
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Robin WegmüllerRedaktor Wirtschaft

Es sind keine einfachen Tage für die Schweizer Wirtschaft. Der Mega-Strafzoll von 39 Prozent von US-Präsident Donald Trump (79) macht uns stark zu schaffen. Jetzt wartet bereits der nächste Knall. Laut der renommierten Wirtschaftszeitung «Financial Times» gibt es auch Zölle auf Goldexporte aus der Schweiz. 

Das geht aus einem sogenannten Ruling Letter der Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) der USA vom 31. Juli hervor, wie die Zeitung berichtet. In Ruling Letters beschreiben die USA ihre Handelspolitik genauer. Demnach sollen Goldbarren mit einem Gewicht von einem Kilogramm sowie von 100 Unzen (3,11 Kilogramm) betroffen sein. Heisst: Auf Schweizer Gold fallen offenbar auch Zölle von 39 Prozent an, wie etwa die Nachrichtenagentur SDA schreibt.

Gold treibt Handelsüberschuss nach oben

Die Nachricht kommt überraschend. Bislang ging die Branche davon aus, dass die Goldbarren von den US-Zöllen ausgenommen seien. Ein-Kilogramm-Barren werden am häufigsten an der Comex-Börse in New York gehandelt. Ein Grossteil dieses Goldes stammt aus der Schweiz.

Denn: Die Schweiz ist die grösste Goldverarbeiterin der Welt. Vier grosse Raffinerien stehen im Tessin und in Neuenburg. Allein in den ersten fünf Monaten dieses Jahres exportierte die Schweiz für umgerechnet 39 Milliarden Franken Gold in die Vereinigten Staaten. Das belastet allerdings unsere Handelsbilanz stark. Gleichzeitig importierten wir nämlich Gold aus den USA für nur 7,3 Milliarden Franken. Das Edelmetall belastet das aktuelle US-Handelsdefizit also unter dem Strich mit bislang rund 31,7 Milliarden Franken.

Zum Vergleich: Im gesamten letzten Jahr resultierte für die USA im Warenhandel – also inklusive Pharma-, Uhren- und Maschinenindustrie – mit der Schweiz ein Defizit von 38,5 Milliarden Franken. Die aktuellen Goldexporte dürften aber ein Ausreisser sein, bevor sie sich wieder auf einem deutlich tieferen Level einpendeln.

Wir sind ein Umschlagplatz

Zudem täuschen die riesigen Exportzahlen beim Gold. Die Schweiz ist im Prinzip ein Umschlagplatz. Tausende Tonnen Gold kommen in die Schweiz, werden in Raffinerien veredelt und dann ins Ausland exportiert. Im Verhältnis zu den Zahlen schafft die Branche wenig Arbeitsplätze, und die Wertschöpfung ist überschaubar. Trotzdem spricht der Präsident des Schweizerischen Verbands der Edelmetallhersteller und -händler, Christoph Wild, gegenüber der Wirtschaftszeitung von einem «weiteren Schlag» für den hiesigen Goldhandel mit den USA.

