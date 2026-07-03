Die Börsenwerte der grössten Konzerne rund um den Globus knacken immer neue Rekorde. Mittendrin ist auch ein Schweizer Unternehmen: Erstmals schafft es ein vierter hiesiger Konzern unter die Top 100.

Dieser Schweizer Grosskonzern gehört neu zu den wertvollsten Firmen der Welt

Dieser Schweizer Grosskonzern gehört neu zu den wertvollsten Firmen der Welt

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft ABB aus Zürich ist erstmals in den Top 100 der wertvollsten Firmen weltweit

Die Marktkapitalisierung von ABB beträgt Stand 31. Juni 2026 196,6 Milliarden US-Dollar

Der Gesamtwert der Top 100 erreicht 62 Billionen US-Dollar, ein neuer Rekord

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Zweimal im Jahr veröffentlicht das britische Beratungsunternehmen EY eine grosse Übersicht der wertvollsten börsenkotierten Unternehmen der Welt. Aus Schweizer Sicht gibt es im aktuellen Ranking eine erfreuliche Überraschung: Unter den Top 100 des ersten Halbjahrs 2026 finden sich erstmals vier hiesige Konzerne. Das übliche Trio ist erneut mit dabei: die beiden Basler Pharmariesen Roche (Platz 45) und Novartis (Platz 57) sowie Lebensmittelmulti Nestlé (Platz 66).

Neu ist erstmals auch das Zürcher Technologieunternehmen ABB unter den 100 wertvollsten Firmen rund um den Globus vertreten. Die ABB schafft es mit einer Marktkapitalisierung von 196,6 Milliarden US-Dollar auf Platz 99.

US-Tech-Riesen dominieren Ranking

Die grössten Konzerne dieser Welt sind laut dem EY-Ranking noch wertvoller geworden: Der kumulierte Börsenwert der Top 100 beläuft sich im ersten Halbjahr auf 62 Billionen US-Dollar. Eine satte Zunahme um 18 Prozent gegenüber dem Jahresende 2025 – und ein neuer Höchststand, wie das Beratungsunternehmen mitteilt. Getrieben werde diese Entwicklung hauptsächlich vom Boom rund um künstliche Intelligenz (KI). Die klaren Gewinner sind dabei die Tech-Schwergewichte: Ihr Gesamtwert innerhalb der Top 100 stieg seit Jahresbeginn um 30 Prozent auf rund 35,2 Billionen Dollar.

Das sind die Top 10

Rang Firma Land Marktkapitalisierung 30.06.2026 (in Billionen US-Dollar) 1. Nvidia USA 4,85 2. Alphabet USA 4,34 3. Apple USA 4,25 4. Microsoft USA 2,77 5. Amazon USA 2,56 6. SpaceX USA 2,25 7. TSMC Taiwan 1,96 8. Broadcom USA 1,80 9. Saudi Aramco Saudi-Arabien 1,68 10. Tesla USA 1,68

Ein Blick auf die zehn wertvollsten Unternehmen weltweit zeigt: Die Amis haben eindeutig die Nase vorn – die wertvollsten US-Tech-Konzerne befinden sich allesamt im kalifornischen Silicon Valley. Hinzugekommen ist erstmals auch der Raumfahrtriese SpaceX von Tech-Mogul Elon Musk (54). Der Börsengang Mitte Juni war einer der spektakulärsten in der Geschichte der Wall Street – und in mehreren Punkten rekordverdächtig. Die Nachfrage zu Beginn war riesig – danach schmierte der Titel jedoch ab. «Gewinnmitnahmen sind der Hauptgrund», erklärte der Anlagechef der St. Galler Kantonalbank, Dominik Schmidlin, gegenüber Blick.

Im Ranking stark geklettert ist auch der Speicherchiphersteller TSMC aus Taiwan. Zum Jahresende 2025 schaffte es das Unternehmen nur knapp in die Top zehn. In nur sechs Monaten stieg der Wert aber von 1,28 Billionen auf 1,96 Billionen Dollar – ein Anstieg von 65 Prozent. Diese Steigerung dürfte ihre Ursache vor allem in der riesigen Nachfrage nach Hochleistungs-Computerchips haben. Weil KI-Riesen wie Meta, Anthropic oder OpenAI – die Mutter von ChatGPT – die Chips für ihre geplanten Megarechenzentren hamstern, gehen viele Elektronik- und Fahrzeughersteller leer aus. Die Folge für die Konsumenten: Für sie werden Geräte wie Handys, Laptops oder Tablets teurer.