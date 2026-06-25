Mit dem Börsengang von seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX stiess Elon Musk in eine neue Liga auf: Er war plötzlich Billionär – als erster Mensch der Geschichte. Jetzt hat der streitbare Unternehmer diese Bezeichnung schon wieder verloren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Elon Musk wurde nach SpaceX-Börsengang kurzzeitig zum ersten Dollarbillionär

SpaceX-Aktie fiel von 225 Dollar auf 154 Dollar

Musk-Vermögen beträgt laut Bloomberg aktuell 946 Milliarden Dollar

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

Vor zwei Wochen schrieb Elon Musk (54) Geschichte: Seine Raumfahrtfirma SpaceX legte damals den grössten Börsengang jemals hin – und machte den sowieso schon reichsten Menschen der Welt zum Billionär. Vor ihm hatte noch nie eine einzelne Person auf dem Papier ein so grosses Vermögen angehäuft.

Zeitweise war Musk über 1,1 Milliarden Dollar schwer. Doch mittlerweile ist der Tausendsassa seine Bezeichnung als Dollarbillionär wieder los. Derzeit beläuft sich sein Vermögen laut «Bloomberg Billionaires Index» auf 946 Milliarden Dollar. Der Grund: Die SpaceX-Aktie ist ins Schlittern geraten. Denn Musks Vermögen basiert hauptsächlich auf seinen Anteilen an SpaceX – und am E-Autobauer Tesla.

Höhenflug nach Rekord-Börsengang

Nach dem Rekord-Börsengang hatte das SpaceX-Papier zu einem Höhenflug angesetzt. Es kletterte um bis zu 67 Prozent auf ein Hoch von 225 Dollar – bis vorletzten Dienstag. Dann folgte der grosse Kurseinbruch. Am Mittwoch ging die vorher so gehypte Aktie in New York zum Kurs von 154 Dollar aus dem Handel.

Der Kult um Musk und das Vertrauen in zukünftiges Unternehmenswachstum hatten die SpaceX-Aktie in den ersten Tagen an der Nasdaq-Börse stark nach oben getrieben. Später reagierten frühe Investoren aber mit Gewinnmitnahmen, wie Dominik Schmidlin, Anlagechef bei der St. Galler Kantonalbank, kürzlich gegenüber Blick ausführte. Konkret: Wer vor dem Börsengang zum Ausgabepreis von 135 Dollar einsteigen konnte, macht jetzt die Kursgewinne zu Geld. Denn trotz der Kursverluste ist die SpaceX-Aktie immer noch mehr wert als beim Börsengang.

Doch bereits am Freitag könnte es zur nächsten Trendwende kommen. Dann soll es zur Aufnahme der SpaceX-Aktie in wichtige US-Börsenindizes kommen. Grosse Fonds und ETFs sind dadurch gezwungen, den Titel zu kaufen. Gut möglich also, dass dann die Aktie bald wieder abhebt – und Musk erneut zum Billionär macht.