Spitzenkoch Sven Wassmer verlässt das Grand Resort Bad Ragaz

Mit Sven Wassmer verlässt einer der besten Köche des Landes das noble Grand Resort – nach acht Jahren. Die Suche nach einem Nachfolger läuft auf Hochtouren. Derzeit sind aber einige Spitzenplätze in der Gastronomie zu besetzen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sven Wassmer verlässt Grand Resort Bad Ragaz, Schluss Februar 2027

Autistischer Sohn verändert Fokus, Beratungstätigkeit wird ausgebaut

«Memories» mit 3 Michelin-Sternen verliert Spitzenkoch nach 8 Jahren

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Paukenschlag in der Schweizer Spitzengastronomie: Sven Wassmer (39) verlässt das Grand Resort Bad Ragaz SG. Ende Februar 2027 ist Schluss im Restaurant «Memories», wo der Aargauer mit drei Michelin-Sternen und 18 GaultMillau-Punkten zu den besten Köchen der Schweiz gehört. Nach acht Jahren endet die Zusammenarbeit, wie das Gastroportal «GaultMillau» berichtet.

Gleichzeitig schliesst auch das Lokal «Verve by Sven» mit einem Michelin-Stern und 15 Punkten. Für das St. Galler Luxusresort bedeutet das einen grossen gastronomischen Umbruch. Man trennt sich aber im Guten. General Manager Simon Spiller würdigt Sven Wassmer und dessen Frau Amanda: Die beiden hätten die Entwicklung des Resorts über Jahre «wesentlich mitgeprägt» und mit ihren Teams Aussergewöhnliches geschaffen.

Autistischer Sohn hat Priorität

Doch Bad Ragaz will auch ohne Wassmer ganz oben mitspielen. Für das «Memories» wird bereits ein neuer Spitzenkoch gesucht. Das Restaurant soll einen neuen Namen erhalten, aber weiterhin auf höchstem Niveau kochen. Spannend: Auch das Beau-Rivage Palace in Lausanne und die Villa Florhof in Zürich suchen derzeit Top-Köche. Laut «GaultMillau» landen dabei teilweise dieselben Bewerbungen auf den Tischen.

Und Wassmer? Der setzt künftig stärker auf seine Familie und eigene Projekte. Sein jüngster Sohn ist autistisch, was das Familienleben verändert habe, «die Ambitionen aber nicht geschmälert, sondern geschärft», wie er zu «GaultMillau» sagt. Gemeinsam mit seiner Frau Amanda will Wassmer nun die Beratungstätigkeit ihrer Wassmer Family Group in der Schweiz und international ausbauen.

Caminada geht – und bleibt dann doch

In den sieben Restaurants des Grand Resort Bad Ragaz kommt es immer wieder zu spektakulären Wechseln in der Küche. 2025 gibt Starkoch Andreas Caminada (49) seinen überraschenden Abgang bekannt. Das Luxushotel baute das Erdgeschoss um. Deshalb musste Caminadas Restaurant Igniv schliessen – trotz laufenden Vertrags bis 2027. Und zehnjähriger Partnerschaft.

Wenige Monate später dann die Wende: Aus dem Abgang wurde eine temporäre Schliessung. Nach dem Umbau steht Caminada wieder am Herd des Igniv. Das Fine-Dine-Lokal bleibt bis Ende 2029 Teil des kulinarischen Angebots im Grand Resort.