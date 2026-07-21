Nächster Paukenschlag im Zürcher Boutique-Hotel Florhof: Kurz vor Eröffnung verlässt auch Starkoch und Küchenchef Christian Jürgens den Betrieb. Nachdem bereits zwei Köche überraschend gekündigt haben, spitzt sich der Personal-Knatsch damit weiter zu.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Starkoch Christian Jürgens verlässt überraschend das geplante Boutique-Hotel Florhof in Zürich

Jürgens galt als Aushängeschild, doch zuletzt zeichneten sich interne Konflikte ab

Hotel-Eröffnung ist für den 1. August 2026 geplant

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Schon wieder kommt es im geplanten Boutique-Hotel Florhof in Zürich zu einem plötzlichen Abgang: Zuerst schmissen zwei Köche überraschend den Bettel hin, die eigentlich hinter dem Herd des geschichtsträchtigen Hauses von Unternehmer Silvio Denz (69) und Stadler-Patron Peter Spuhler (67) hätten stehen sollen. Jetzt räumt auch Küchenchef und Starkoch Christian Jürgens (57) seinen Posten, wie die Hotelbetreiberin in einer Mitteilung erklärt. Das ist brisant, war der preisgekrönte Promi-Koch doch das Aushängeschild der Gastrobetriebe im edlen Hotel.

«Die Villa Florhof und Christian Jürgens haben nach reiflicher Überlegung gemeinsam entschieden, noch vor der Eröffnung des Hauses getrennte Wege zu gehen», heisst es in der Mitteilung. Und: «Die Parteien danken einander für die Zusammenarbeit in der Aufbauphase und wünschen sich für die Zukunft alles Gute.» Nur: Ganz so harmonisch, wie es die Floskeln in der Mitteilung vermuten lassen, dürfte der Abgang von Jürgens nicht sein.

Personelle Missstände in der Küche sorgen für Aufregung

Wie Blick bereits berichtete, soll es im Florhof zu erheblichen personellen Missständen gekommen sein – die erst in der plötzlichen Kündigung der beiden Köche und dann im Abgang von Jürgens gipfelten. Zum Koch-Duo sagte Hotelmanagerin Tanja Wegmann (53): «Wir hatten intern ein paar Aufregungen. Zwei Köche haben gekündigt. Das wollen wir intern mithilfe eines externen Beraters in Ruhe aufarbeiten.» Gleichzeitig beteuerte sie: Zoff mit Jürgens habe es keinen gegeben. «Er ist ein grossartiger Chef, und seine Teller sind sensationell.»

Das dürfte sich inzwischen geändert haben. Zu den genauen Gründen, die zum Zerwürfnis geführt haben, schweigt die Hotelbetreiberin. Auf Anfrage von Blick teilt eine Florhof-Sprecherin einzig mit, dass der Entscheid «gemeinsam gefallen» sei. Klar ist: Jürgens steht im Ruf, ein schwieriger Chef zu sein. Der Starkoch soll Mitarbeitende im Restaurant Überfahrt am schicken Tegernsee in Bayern schikaniert und belästigt haben, berichtete 2023 der «Spiegel». Die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen der Vorwürfe. Die Untersuchung wurde eingestellt, seinen Spind räumen musste Jürgens trotzdem.

Im Florhof soll es zwei Restaurants geben: Eine Brasserie mit «gutbürgerlicher Küche» und das Signature Restaurant, dessen Konzept noch geheim ist. Für Letzteres wurde noch kein Ersatz gefunden, wie die Sprecherin gegenüber Blick erklärt. Die Brasserie werde aber wie geplant von John Schiffmann geführt. Schiffmann war zuletzt Küchenchef im Herrliberger Restaurant Buech an der edlen Zürcher Goldküste. Neu wird er zudem von Christian Hoffmann unterstützt. Dieser hätte eigentlich im Signature Restaurant als Sous-Chef von Jürgens hinter dem Herd stehen sollen. Das Restaurant soll im Spätherbst die Türen öffnen, das Hotel mitsamt Brasserie am 1. August. In der Vergangenheit kam es aber immer wieder zu Verzögerungen. Bleibt zu hoffen, dass im Florhof bis zur Eröffnung endlich Ruhe einkehrt.