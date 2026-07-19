Nach Recherchen von Blick kam es in der Villa Florhof zum Eklat. Koch Christian Jürgens und sein Souschef sollen das Haus schon verlassen haben.

Beat Schmid Wirtschaftsredaktor

Eigentlich hätte das Boutiquehotel Villa Florhof schon längst eröffnet werden sollen. Nach langen Bauverzögerungen gibt es nun auch ein Personalproblem in der Küche. Gegenüber dem Gastroportal GaultMillau sagte Managerin Tanja Wegmann (54) diese Woche: «Wir hatten intern ein paar Aufregungen. Zwei Köche haben gekündigt. Das wollen wir intern mithilfe eines externen Beraters in Ruhe aufarbeiten.»

Zur Frage, ob es Krach mit dem deutschen Starkoch Christian Jürgens (58) gegeben habe, meinte Wegmann: «Kein Krach. Christian Jürgens ist ein grossartiger Chef, und seine Teller sind sensationell.» Jetzt zeigen Recherchen, dass die Probleme möglicherweise tiefer liegen. Im Florhof soll es zu erheblichen personellen Missständen gekommen sein. Chefkoch Jürgens und sein Souschef sollen weg sein.

Auf eine entsprechende Anfrage von Blick antwortete Wegmann nicht. Später schrieb eine Sprecherin: «Zu einzelnen Personalien äussern wir uns grundsätzlich nicht.» Sie machte keine Angaben zum Verbleib von Christian Jürgens. Auch auf gezielte Nachfrage nicht.

Der deutsche Koch scheint ein ebenso genialer wie schwieriger Kochkünstler zu sein. Vor drei Jahren veröffentlichte der «Spiegel» einen Bericht, wonach Beschäftigte des Küchenchefs von Machtmissbrauch und sexueller Belästigung sprachen. Er wies die Vorwürfe zurück, ein Verfahren wurde eingestellt. In einem Interview bat er später alle Mitarbeiter um Verzeihung, die unter seiner damaligen Führungsarbeit gelitten hatten.

Die Villa Florhof in Zürich wurde im Auftrag des Industriellen Peter Spuhler (67) sowie von Silvio Denz (69) aufwendig renoviert. Ihnen gehört die Immobilie hälftig. Nicht beteiligt ist Spuhler an der Florhof AG, die sich um den Hotel- und Restaurantbetrieb kümmert. Diese wird von Denz kontrolliert. Die Eröffnung ist vorerst auf unbestimmte Zeit verschoben.