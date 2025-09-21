Kulinarischer Coup in Zürich: Der deutsche Spitzenkoch Christian Jürgens übernimmt die gastronomische Leitung der Villa Florhof. Der mit 19,5 GaultMillau-Punkten dekorierte Koch verspricht, die Zürcher Gourmetszene zu bereichern.

1/6 Das altehrwürdige Zürcher Hotel Florhof eröffnet bald wieder als Villa Florhof. Foto: PD

Darum gehts Spitzenkoch Christian Jürgens übernimmt kulinarische Leitung der Villa Florhof in Zürich

Eröffnung des renovierten Boutique-Hotels mit Top-Restaurant für Mai 2026 geplant

Hotel in 600-jährigem Gebäude wird über 13 exklusive Zimmer und ein Top-Restaurant mit Weinkeller verfügen

Jean-Claude Raemy Redaktor Wirtschaft

Vor drei Jahren übernahmen Lalique-CEO Silvio Denz (69) und Stadler-Patron Peter Spuhler (66) das Hotel Florhof in Zürich. Aus dem Stadtzürcher-Hotelbijou sollte nach einer Renovierung ab Frühling 2024 die «Villa Florhof» werden: Ein Boutique-Hotel mit Top-Restaurant in Zürichs letztem Seidenhof.

Es dauert zwar aufgrund einer Kernsanierung etwas länger – die Eröffnung ist nun auf Mai 2026 angesetzt –, dafür schafften die beiden Schweizer Unternehmer jetzt einen Top-Transfer: Der deutsche Spitzenkoch Christian Jürgens (56), mit 19,5 von 20 Gault-Millau Punkten und 3 Michelin-Sternen ausgezeichnet, wird die kulinarische Leitung der Villa Florhof in Zürich übernehmen, wie das Gourmetmagazin «Gault Millau» berichtet.

Der Spitzenkoch legt schon ab Oktober los. Die Villa Florhof liegt zwischen der Universität und dem Kunsthaus Zürich und befindet sich in einem 600-jährigen Gebäude, das über einen riesigen Weinkeller verfügt. Silvio Denz ist als Weinsammler bekannt, während Peter Spuhler unweit des Florhofs aufgewachsen ist.

Jürgens war zuletzt Küchenchef im Restaurant Überfahrt am Tegernsee im deutschen Bundesland Bayern.

Florhof strebt Spitzenplatz in der Zürcher Gastronomie an

Der Betrieb in der Villa Florhof wird schrittweise aufgenommen. Zunächst eröffnet eine Bar-Brasserie mit Terrasse im Erdgeschoss, später folgt das Fine-Dining-Restaurant im ersten Stock.

Jürgens äussert sich gegenüber «Gault Millau» begeistert über das gastronomische Niveau in der Stadt Zürich. Seine Verpflichtung unterstreicht die wachsende Bedeutung der Schweizer Gastronomie-Szene im internationalen Kontext.

Das Hotel mit 13 exklusiven Zimmern wird übrigens, wie schon länger bekannt, Tanja Wegmann (52) leiten. Sie war früher langjährige Chefin des einzigen Basler Fünfsternhotels Les Trois Rois.