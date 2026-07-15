Das Zürcher Boutique-Hotel Florhof von Peter Spuhler und Silvio Denz verschiebt die Eröffnung. Zwei Köche im Team von Sternekoch Christian Jürgens haben kurz vor dem Start gekündigt. Jetzt arbeitet ein Berater das Vorgefallene auf. Das braucht Zeit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Das Zürcher Boutique-Hotel Florhof verschiebt Eröffnung wegen Personalproblemen in der Küche

Zwei Köche kündigten unerwartet, externe Berater sollen Konflikte aufarbeiten

Investition von Millionen; geplante Eröffnung ursprünglich für Frühling 2024

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Es ist nichts weniger als die Eröffnung des Jahres: Das Zürcher Boutique-Hotel Florhof und die dazugehörige Brasserie sind nach jahrelangem Umbau parat. Das exklusive Gastroprojekt hat alles, was es braucht, um zum angesagten Treffpunkt der Reichen und Schönen zu werden: prominente Eigentümer, eine prächtige 600-jährige Liegenschaft und einen preisgekrönten Promi-Koch.

Stadler-Patron Peter Spuhler (67) und Unternehmer Silvio Denz (69) haben Millionen ins geschichtsträchtige Hotel beim Kunsthaus gesteckt. Und mit Christian Jürgens (57) einen prominenten Chefkoch verpflichtet. Die Speisekarte steht. Journalisten wurden bereits zu einem edlen «Pre-Opening Lunch» eingeladen. Kurz: Es ist alles angerichtet.

«Intern ein paar Aufregungen»

Doch jetzt gibts Verzögerungen, wie das Gastroportal GaultMillau berichtet – unter dem Titel «Lämpe im Florhof». Demnach haben kurz vor der Eröffnung zwei Köche der Florhof-Brasserie hingeschmissen. «Wir hatten intern ein paar Aufregungen. Zwei Köche haben gekündigt», sagt General Manager Tanja Wegmann (53) zu GaultMillau. Deshalb wird später eröffnet.

Das Vorgefallene «wollen wir intern mithilfe eines externen Beraters in Ruhe aufarbeiten», sagt sie. Und meint: «Ob wir eine Woche früher oder später eröffnen, ist nicht so wichtig.» Zoff mit Starkoch Christian Jürgens habe es aber nicht gegeben, betont sie. «Er ist ein grossartiger Chef, und seine Teller sind sensationell.»

Nicht die erste Verzögerung

Der mit 19,5 GaultMillau-Punkten und 3 Michelin-Sternen ausgezeichnete Spitzenkoch steht im Ruf, ein schwieriger Chef zu sein. Jürgens soll Mitarbeitende im Restaurant Überfahrt am schicken Tegernsee in Bayern schikaniert und belästigt haben, berichtete 2023 der «Spiegel». Die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen der Vorwürfe. Die Untersuchung wurde aber eingestellt. Strafrechtlich konnte man Jürgens nichts vorwerfen. Seinen Spind räumen musste er im Spitzenrestaurant trotzdem. Er habe aus Fehlern gelernt und bedaure, dass er Mitarbeiter schlecht behandelt habe, berichtete die «NZZ» 2025.

Beim Florhof ist es immer wieder zu Verzögerungen gekommen. Die beiden prominenten Besitzer hatten das Boutiquehotel im Sommer 2022 erworben. Ursprünglich war die Wiedereröffnung im Frühling 2024 geplant, wurde dann auf 2025 verschoben. Auch dieser Termin konnte nicht eingehalten werden: Hangwasser machte den Handwerkern einen Strich durch die Rechnung.

«Wir nehmen nicht nur ein oder zwei Wände raus, sondern machen eine komplette Kernsanierung», begründete Daniela Spuhler (49), deren Firma Esslinger einen Teil der Bauarbeiten besorgte, die Verzögerungen gegenüber der «Bilanz». Eine Herausforderung war dabei der historische Ursprung des Hauses, das einst als Seidenhof diente und heute unter Denkmalschutz steht: «Die Bausubstanz ist gut, aber ein 600-jähriges Haus birgt immer Überraschungen.»