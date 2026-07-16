Für sein Hotel-Restaurant Ronalp in Bürchen VS sucht Inhaber Remo Kaufmann seit längerem einen Käufer. Bislang ohne Erfolg. Jetzt hat er sich einen kreativen Deal überlegt: Künftige Besitzer können den Traditionsbetrieb quasi leasen – für 15'000 Franken im Monat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hotel-Restaurant Ronalp in Bürchen für 2,1 Mio. Franken im Mietkauf

100'000-Franken-Prämie für Vermittler gilt beim Mietkauf nicht

Jahresumsatz: 1,5 Mio. Franken, Sanierung vor 4 Jahren abgeschlossen

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Remo Kaufmann (32) sucht dringend nach einem Käufer für sein Hotel-Restaurant Ronalp in Bürchen VS. Bis im November soll der Deal eingetütet sein. Darum wurde er bereits im Frühling kreativ: Der Walliser Hotelinhaber lässt für die Vermittlung eines Nachfolgers satte 100'000 Franken springen. Doch bisher hat er keinen passenden Abnehmer gefunden, der den Kaufpreis von 2,2 Millionen Franken aufbringen will oder kann. Deshalb greift Kaufmann nun zu einer neuen Strategie: Er bietet den Betrieb als Mietkauf an, wie der «Walliser Bote» berichtet.

Das funktioniert so: Der oder die Kaufwillige zahlt Kaufmann jeden Monat 15'000 Franken – bis der Kaufpreis erreicht ist. Das tut man fast 12 Jahre lang, dann ist das Hotel-Restaurant gänzlich abbezahlt und die «Ronalp» wechselt den Eigentümer – ähnlich, wie das bei geleasten Autos funktioniert.

Ein kleiner Wermutstropfen: Die 100'000-Franken-Prämie gilt beim Mietkauf nicht, wie Kaufmann gegenüber Blick bestätigt. «Ich komme dem Käufer bereits stark entgegen. Der Verkaufspreis reduziert sich auf 2,1 Millionen Franken und es ist kein Eigenkapital nötig», so der Gastwirt.

Neuer Besitzer muss Leidenschaft mitbringen

Kaufmann ist es wichtig, dass ein neuer Besitzer gut zu seinem Traditionsbetrieb passt: «Ich suche nicht einfach irgendeinen Käufer, sondern die richtige Person», sagt der Hotelier zu Blick. Er wolle «jemand mit Leidenschaft für die Gastronomie, der den Betrieb langfristig weiterführen möchte».

Und warum setzt Kaufmann nun auf diesen ungewöhnlichen Deal? «Mit dem Mietkauf habe ich bewusst einen neuen Weg gewählt, weil ich überzeugt bin, dass es viele gute Gastgeber gibt, denen bisher nur das Eigenkapital gefehlt hat», so Kaufmann.

Viel Betrieb im schönen Bergdorf

Das «Ronalp» bringt einiges mit sich. Die Lage ist ein Traum: Das kleine Bergdorf Bürchen ist touristisch geprägt. Die Wanderwege, Skipisten und das Alpenpanorama mit Blick auf das Bietschhorn bringen Gäste sowohl im Sommer als auch im Winter.

Der Traditionsbetrieb selbst läuft. Das Gastro-Geschäft bringt rund 90 Prozent des Umsatzes von rund 1,5 Millionen Franken. Das Haus ist auch gut in Schuss: Die letzte Sanierung der «Ronalp» ist erst vier Jahre her. Das Restaurant hat 70 Innenplätze und weitere 70 Plätze auf der grossen Terrasse. Dazu kommen noch ein Stübli, ein Multifunktionsraum und die zehn Zimmer des Hotels.

Das Hotel ist auch mit Wellness-Räumen ausgestattet: Die Gäste können in der Sauna und dem Dampfbad entspannen. Was für den künftigen Käufer noch wichtig ist: Eine Drei-Zimmer-Wirtewohnung ist auch dabei.