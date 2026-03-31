Das Hotel-Restaurant Ronalp in Bürchen VS sucht einen Käufer – und greift jetzt zu einer aussergewöhnlichen Massnahme: Besitzer Remo Kaufmann lockt bei einer erfolgreichen Vermittlung eines Käufers mit einer Belohnung. Es gibt 100'000 Franken.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hotel in Bürchen sucht Käufer – 100'000 CHF für Vermittlung

Restaurant macht 90 Prozent vom Umsatz von 1,5 Mio. CHF aus

Kaufpreis beträgt 2,2 Mio. CHF, inklusive Inventar und Wellness-Oase War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Das kleine Walliser Bergdorf Bürchen mit knapp 800 Einwohnern macht erneut Schlagzeilen: Nach der Rettung des Rekordlifts im Skigebiet Moosalp winkt dieses Mal eine aussergewöhnliche Belohnung. Dafür muss man für das Hotel–Restaurant Ronalp einen passenden Käufer vermitteln. Eine herausfordernde Aufgabe: Der Betrieb eines Hotels samt Restaurant in einem touristisch geprägten Bergdorf ist sehr fordernd und setzt viel Leidenschaft fürs Metier voraus. Solche Personen sind nicht leicht zu finden. Deshalb lässt der Hotelinhaber für die Vermittlung satte 100'000 Franken springen.

Inhaber und Betreiber Remo Kaufmann (32) will sich nach neun Jahren neu orientieren und das gut etablierte Hotel verkaufen. Mit dem Betrieb lasse sich «sehr gut» Geld verdienen, erzählt er in einem Video-Interview auf der Hotel-Website. «Ich habe meine ganzen 20er-Jahre nur gearbeitet – tagein, tagaus», führt Kaufmann aus. Nun sieht er die Zeit gekommen für einen neuen Abschnitt. Bis er einen Käufer findet, will er die Gäste im Ronalp aber weiterhin mit viel Herzblut empfangen. Es sei ein «extrem dankbarer Job, ich bin wirklich mit Freude hier».

Kaufpreis beträgt 2,2 Millionen Franken

Nun sucht er konkrete Hinweise, echte Kontakte und ernsthafte Interessenten. Damit die Belohnung ausbezahlt wird, muss der vermittelte Kontakt am Ende aber auch tatsächlich zu einem Abschluss führen. Das Geld fliesst, sobald der Kaufvertrag in trockenen Tüchern ist und der heutige Eigentümer den Kaufpreis erhalten hat. Dieser beläuft sich auf 2,2 Millionen Franken – inklusive Inventar.

Dafür erhält der künftige Eigentümer einen Betrieb samt Restaurant mit 70 Innenplätzen, eine grosse Terrasse, ein Stübli sowie ein Multifunktionsraum und zehn Hotelzimmer. Die Gäste können sich zudem in der Wellness-Oase mit Sauna und Dampfbad entspannen. Zum Angebot gehört auch eine Wirtewohnung, in der sich der künftige Betreiber gleich selbst einquartieren kann.

Beliebtes Ziel für Tagesausflüge

Die Moosalpregion ist nur eine gute Viertelstunde von Visp VS entfernt und bei Tagesausflüglern sehr beliebt. Sei es zum Wandern, Skifahren oder Gemütlichsein. Zu einem solchen Ausflug gehört auch ein gutes Essen dazu. Für das Hotel–Restaurant Ronalp ist das Gastrogeschäft entsprechend wichtig: Gemäss Website macht es knapp 90 Prozent des Umsatzes von 1,5 Millionen Franken aus. Die Umsätze sind gemäss Kaufmann über die Jahre sehr stabil, wobei das Sommergeschäft immer besser laufe. Die Top-Monate sind jedoch das Wintergeschäft.

Für potenzielle Käufer sollten zudem in naher Zukunft keine grösseren Investitionen anstehen. Das Ronalp ist gut in Schuss. Erst vor vier Jahren wurde der Betrieb für 1,3 Millionen Franken saniert. Für Interessenten ebenfalls erfreulich: Die Zukunft des kleinen Skigebiets im Ort konnte erst im letzten Jahr durch einen Spendenaufruf langfristig gesichert werden. Für die Sanierung des in die Jahre gekommenen Törbeltal-Lifts kam fast eine Million Franken zusammen. Nach der Generalüberholung befördert der Schlepplift die Skigäste wieder über eine Höhendifferenz von 667 Meter in die Höhe.