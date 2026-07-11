Hallenbad, Restaurant, über 50 Zimmer und eine traumhafte Aussicht auf den Ortasee: In Norditalien steht ein verlassener Gebäudekomplex für rund 2,3 Millionen Franken zum Verkauf. Einen Haken hat das vermeintliche Schnäppli allerdings.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Norditalien wird ein riesiger Gebäudekomplex für 2,275 Millionen Franken angeboten

Das gesamte Grundstück ist 14'421 Quadratmeter gross, die Wohnfläche beträgt 4400 Quadratmeter

Für die Fertigstellung sind jedoch noch 900'000 Franken nötig

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Einige Lost Places in der Schweiz haben längst Kult-Status. So etwa die Geister-Raststätte direkt an der A3 beim Walensee. Die Geschichte, die sich um den markanten Betonbau und seinen schwer kranken Besitzer rankt, bewegt. Für eine mögliche Nutzung des seit 20 Jahren leerstehenden Kolosses poppte bereits eine Idee nach der anderen auf: von Tesla-Schnellladestationen bis zum riesigen Luxus-Dönerladen.

Doch auch gleich hinter der Landesgrenze gibt es verlassene Orte, die Neugierige und Abenteurer anziehen. Ein solches Objekt ist nun zum Verkauf ausgeschrieben: Oberhalb des malerischen Ortasees, rund 60 Kilometer südlich von Lugano TI, sucht ein riesiger Gebäudekomplex einen neuen Besitzer. Wer schon immer davon geträumt hat, ein Hotel oder gar eine eigene Klinik zu besitzen, bekommt nun im norditalienischen Städtchen Frazione die Gelegenheit.

Für die Liegenschaft werden 2,275 Millionen Franken ausgerufen. Auf den ersten Blick wirkt das Angebot wie ein Schnäppchen, findet man hierzulande doch kaum mehr ein reguläres Eigenheim zu diesem Preis. Das Anwesen erstreckt sich über 14'421 Quadratmeter und bietet über 4400 Quadratmeter Wohnfläche. Im grossen Hauptgebäude sind über drei Stockwerke 33 Wohnungen mit 2,5-Zimmern, 19 Doppel- und zwei Einzelzimmer untergebracht. Die Anlage ist gemäss Ausschreibung in gutem Zustand.

Traumlage mit Blick bis zum Monte Rosa

Das Untergeschoss verfügt über ein Hallenbad und mehrere Kellerräume, im Erdgeschoss gibt es einen grossen Speiseraum mit Kuppeldach sowie zwei Aufenthaltsräume à 40 Quadratmeter. «Eine grosse, gut eingerichtete Hotelküche mit Nebenräumen ist ebenfalls auf diesem Geschoss», heisst es in der Annonce. Von den westlich ausgerichteten Zimmern und vom Restaurant reicht der Blick über den See bis hin zum Monte Rosa im Norden. Die Autobahn Richtung Mailand liegt rund zehn Kilometer entfernt, Lugano erreicht man in 75 Autominuten. Neben dem Klinikkomplex gibt es auf dem Grundstück ein Einfamilienhaus und eine Parkanlage.

Doch ganz so günstig, wie der Kaufpreis vermuten lässt, wird das Projekt nicht. Der Gebäudekomplex ist noch nicht vollständig fertiggestellt. Laut Verkaufsunterlagen müssen rund 900'000 Franken in den Endausbau investiert werden, bevor sämtliche Wohnungen und Zimmer genutzt werden können.

Hotel, Klinik oder Altersheim?

Im Internet findet sich zur Villa Cristina – der Name der Anlage – keine dokumentierte Geschichte. In der Annonce ist angegeben, die Liegenschaft sei zuletzt im Jahr 2008 renoviert worden. Offenbar wurde der Komplex aber nie ganz fertiggestellt oder dauerhaft als Klinik oder Hotel betrieben.

Das könnte sich mit einem neuen Eigentümer ändern. Der Makler sieht für die Immobilie gleich mehrere Nutzungsmöglichkeiten: «Diese Liegenschaft eignet sich als Hotelanlage oder könnte zu einer Klinik oder Altersresidenz umgebaut werden.»

Ob sich dafür tatsächlich ein Käufer findet, wird sich zeigen. Klar ist: Ein Objekt mit über 50 Gästezimmern, Hallenbad, Restaurant und Seepanorama für knapp 2,3 Millionen Franken dürfte selbst auf dem italienischen Immobilienmarkt eine Rarität sein.