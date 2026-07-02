Ein Reithof mit Geschichte steht in Oberramsern SO zum Verkauf: Für 8,8 Millionen Franken gibt es eine Luxusvilla mit Reitplatz, Naturpool und einer «Hundeschleuse». Immo-Influencerin Anisa Imhof bewirbt die Immobilie auf Social Media.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Oberramsern wird ein Reithof für 8,8 Millionen Franken verkauft

Besonderheiten: Naturpool mit Fischereirecht, beheiztes Schwimmbad und Fonduestube

Grundstück: 13'000 m², Baujahr 2022, möbliert und sofort bezugsbereit

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Pferde-Fans können sich im Solothurnischen einen Traum erfüllen: Im beschaulichen Dorf Oberramsern SO steht ein Reithof mit bekanntem Vorbesitzer zum Verkauf. Zum 13'000 Quadratmeter grossen Anwesen gehören ein grosser Reitplatz und ein Stall mit Pferdeboxen. Billig ist der Traum aber nicht: Die Immobilie kostet 8,8 Millionen Franken.

Herzstück des Anwesens ist eine neue Luxusvilla mit Baujahr 2022. Die noble Residenz hat einen Wellnessbereich, einen Fitnessraum, ein Atelier und eine Fonduestube. Es gibt im Untergeschoss sogar ein beheiztes Schwimmbecken. Wer lieber draussen schwimmt, kann das auch. Das Anwesen weist einen Naturpool auf. Das Besondere daran: Man darf darin auch fischen. «Das ist in der Schweiz extrem selten», sagt der zuständige Makler Riccardo Bieler, Inhaber des Churer Immobilienbüros Rickys Immobilien, in einem Instagram-Beitrag mit der Immo-Influencerin Anisa Imhof (28).

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mit einer Influencerin zum viralen Hit

Makler Bieler setzt auf Imhof, um das Anwesen auch auf Social Media zu vermarkten. Sie ist mit Luxusvillen-Posts in den sozialen Medien sehr erfolgreich. Hunderttausende schauen der Influencerin allein auf Instagram und Tiktok zu, wie sie durch Luxusimmobilien führt. In ihren Hochglanz-Videos werden Immobilien-Träume von der besten Seite gezeigt. «Ich gebe meinem Publikum einen exklusiven Einblick in die Liegenschaften», sagte Imhof im Mai zu Blick.

Pro Video verrechnet die Immo-Influencerin im Schnitt 4000 Franken. Immobilienvermarktung auf Social Media ist in Ländern wie den USA, Grossbritannien und Australien schon längst der Standard. Der Trend erreicht auch die Schweiz – und kommt bei vielen gut an. Das Video zum Reitsportanwesen in Oberramsern ist auf Instagram schon fast 10'000-mal gelikt worden. Und der Post wurde mehr als 10'000-mal geteilt.

Altes Anwesen, neue Villa

So luxuriös wie jetzt war der Solothurner Reithof nicht immer. Das Anwesen hat eine lange Geschichte, sagt Bieler zu Blick. Dort stand einst eine historische Mühle. Anfang der 1940er-Jahre kaufte der frühere Berner Immobilienmogul Viktor Kleinert (1913–1990) das Grundstück. Und überliess es einem Freund: Der Künstler Erich «Ricco» Wassmer (1915–1972) wohnte eine Zeit lang dort. Für den Maler, bekannt für traumähnliche, melancholische Motive, war es ein wichtiger Rückzugsort.

Die heutigen Eigentümer haben das Anwesen dann zum Luxusresort umgebaut. «Sie verkaufen es aber nun, weil sie sich persönlich neu ausrichten wollen», sagt der Immobilienmakler. Den künftigen Besitzern hinterlassen die jetzigen Eigentümer noch ein Kuriosum: eine «Hundeschleuse». Es handelt sich dabei um ein Vorzimmer, ausgestattet mit Badewannen und Duschen in Hundegrösse. «Dort kann man den Hund nach dem Spazieren waschen, damit in der Villa alles schön sauber bleibt», so Bieler im Instagram-Video.