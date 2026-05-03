Anisa Imhof zeigt auf Tiktok und Instagram Luxusvillen in der Schweiz. Mit ihren Videos erreicht sie monatlich eine Million Menschen. Immer mehr Immobilienmakler setzten auf Social Media als Ergänzung zu den klassischen Inseraten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Anisa Imhof vermarktet Luxusimmobilien auf Instagram und Tiktok

Das beliebteste Video hat auf Instagram 500'000 Views

Pro Social-Media-Beitrag verdient sie rund 4000 Franken

Hunderttausende schauen Anisa Imhof (28) allein auf Instagram und Tiktok dabei zu, wie sie mit langen, wallenden Blumenkleidern durch die Räume exklusiver Anwesen in der ganzen Schweiz geht. Gerade steht sie auf der Terrasse einer auserlesenen Villa in Ermensee LU. «Isch das üches Traumhuus? Schriibets eus id Kommentär», sagt sie in die Kamera, lächelt und beginnt die Tour durch das exklusive Einfamilienhaus.

Haare, Make-up, Kleider: Alles sitzt perfekt. Imhofs Videos sind auf Hochglanz poliert. Die Anwesen, die sie anpreist, auch. Imhof verkauft auf Social Media Immobilien – oder Immobilien-Träume. Die Villa in Ermensee liegt zwischen dem Hallwiler- und dem Baldeggersee, hat 7,5 Zimmer und kostet 2,2 Millionen Franken. Blick trifft die ehemalige Maklerin während des Drehs.

Immo-Träume für Tiktok und Instagram

Insgesamt erreicht Imhof auf den sozialen Kanälen rund eine Million Menschen pro Monat, wie sie sagt. Ihre Auftraggeber sind Immobilienentwickler, Maklerfirmen oder Private. Zu ihren Kunden gehört unter anderem der Versicherer Helvetia Baloise, einer der grössten Immobilienanbieter des Landes. Die Immo-Influencerin verrechnet pro Social-Media-Beitrag im Schnitt 4000 Franken, «je nach Grösse der Immobilien und zeitlichem Aufwand kann das aber stark variieren», so Imhof.

Das Ziel: Die auserlesenen Immobilien sollen einen Käufer finden – oder zumindest Sichtbarkeit gewinnen. «Ich gebe meinem Publikum einen exklusiven Einblick in die Liegenschaften», sagt sie. Imhof ist klar, dass ihr Publikum nicht nur aus Menschen besteht, die sich eine Luxusvilla leisten können. «Meine Beiträge laden natürlich auch zum Träumen ein», sagt sie.

Das beliebteste Video der Immo-Influencerin hat auf Tiktok 600'000 und auf Instagram 500'000 Views. Imhof zeigt darin eine moderne Villa inklusive Sauna und Pool in Wikon LU.

Von der Maklerin zur Influencerin

In den USA, Grossbritannien und Australien gehört Social Media schon seit Jahren zum Repertoire von Maklerinnen und Influencern. In der Schweiz war die Vermarktung von Immobilien auf Instagram und Tiktok bisher kaum ein Thema. Das scheint sich nun zu ändern. Immer mehr Immobilienentwickler und Makler rücken ihre neusten Projekte heute auch auf Instagram und Tiktok ins richtige Licht.

Imhof nutzt die Gunst der Stunde. Als erste Maklerin der Schweiz setzt sie voll und ganz auf Social Media. Im Februar 2026 hat sie sich selbständig gemacht. Zuvor war sie bei Moneypark tätig, wo sie jahrelang zu den erfolgreichsten Maklerinnen zählte. Imhof startete ihre berufliche Karriere mit einer kaufmännischen Lehre in einer Anwaltskanzlei. Danach wechselte sie in die Immobilienbranche.

«Ich kann davon leben»

Mit der Social-Media-Vermarktung von exklusiven Anwesen stosse man in der Schweiz aber immer wieder an Grenzen. Es sei schwierig, an Liegenschaften zu kommen, die man zeigen dürfe, sagt Imhof. «Schweizer sind viel zurückhaltender und bescheidener als etwa Amerikaner», sagt sie. Viele wollen ihr privates Domizil nicht zeigen. «Aber es kommt immer mehr», so Imhof.

Wie viel Imhof als Content-Creatorin einnimmt, will sie nicht verraten. «Ich kann davon leben», sagt sie. Imhof ist eine One-Woman-Show. An die Immobilien-Drehs kommt sie inzwischen mit einem Videografen. Gerade filmt er sie dabei, wie sie das grosse Stahltor der Villa in Ermensee öffnet. Sie lächelt routiniert in die Kamera, dreht sich um und nimmt die Zuschauer mit auf den nächsten Rundgang.