Die Miete für eine 4,5-Zimmer-Mietwohnung im Zürcher Nobelort Küsnacht: 12'200 Franken. Dafür gibts Seeblick und Alpenpanorama, der Parkplatz kostet extra.

Dorothea Vollenweider Redaktorin Wirtschaft

Diese 213 Quadratmeter grosse Wohnung in Küsnacht ZH kostet mehr, als die meisten Schweizer pro Monat verdienen. Im Zürcher Nobelort ist derzeit eine 4,5-Zimmer-Attikawohnung für stolze 12'200 Franken pro Monat zur Miete ausgeschrieben, Nebenkosten inklusive. Nicht inbegriffen ist ein Parkplatz für die Luxuskarosse: Die Doppelgaragenbox zur Wohnung kostet noch 400 Franken pro Monat obendrauf.

Mit 636 Franken pro Quadratmeter liegt der Preis deutlich über der lokalen Marktmiete. Zum Vergleich: Laut dem Immobilienbewerter Realadvisor beträgt die durchschnittliche Jahresmiete in Küsnacht auf den Quadratmeter heruntergerechnet 446 Franken. Das würde für eine vergleichbare Wohnung dieser Grösse eine monatliche Miete von rund 7900 Franken ergeben.

Weinkühler und XXL-Terrasse

Ist das der Preis, den Gutbetuchte für Seeblick und Alpenpanorama zu zahlen bereit sind? Oder rechtfertigt die Innenausstattung den exorbitanten Mietzins? Von aussen sieht der Wohnblock recht unscheinbar aus. Doch die Innenausstattung ist laut dem Inserat auf Immoscout Luxus pur.

Die Wohnung verfügt über eine offene Poggenpohl-Luxusküche mit Gaggenau-Kühlschrank inklusive Kaltwasserspender und Crushed-Ice-Funktion. Ihre edlen Tropfen können die zukünftigen Bewohner in einem Weinkühlschrank lagern. Die Terrasse misst 153 Quadratmeter und ist damit dreimal so gross wie die durchschnittliche Pro-Kopf-Wohnfläche von Herrn und Frau Schweizer.

Zwei der drei Schlafzimmer verfügen über ein eigenes Bad mit Badewanne und Regendusche sowie einen begehbaren Kleiderschrank. Ein Cheminée, bodentiefe Fenster, hochwertige Keramikplatten und Parkettböden gehören ebenso zur Ausstattung wie ein direkter Liftzugang in die Wohnung.

Es geht noch teurer ...

Küsnacht gehört zu den teuersten Gemeinden am Zürichseeufer. Doch mit dieser Attikawohnung erreicht das Preisniveau von Küsnacht wohl ein neues Level. Sie reiht sich ein in die Liga der teuersten Mietobjekte der Schweiz. Zum Vergleich: Die teuerste Wohnung der Schweiz ist aktuell eine 7,5-Zimmer-Residenz im Grand Hotel National in Luzern für 36'000 Franken monatlich. In Zürich kostet das derzeit teuerste Mietobjekt – ein Penthouse am Bellevue – 24'000 Franken pro Monat.

Ob sich zu diesem Mietpreis ein Mieter finden lässt, bleibt abzuwarten. Die zuständige Immobilienverwaltung liess eine Anfrage von Blick unbeantwortet. Erfahrungen mit ähnlichen Luxusobjekten zeigen: Nicht selten stehen solche Wohnungen monatelang leer – trotz Traumlage und Luxusausstattung. So beispielsweise eine 4,5-Zimmer-Wohnung im Weissen Schloss in Zürich. Im Mietobjekt für 10'830 Franken pro Monat wohnt seit über sechs Monaten niemand.