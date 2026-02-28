Ende 2025 waren fast 50 Prozent aller Eigenheimkäufe entlang der Pfnüsel- und Goldküste Neubauten. Dabei handelt es sich um superteure Eigentumswohnungen, die sich nur reiche Expats leisten können.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fast die Hälfte aller Eigenheimkäufe am Zürichseeufer sind auf Neubauten zurückzuführen

Neubauten kosten pro Quadratmeter im Schnitt 5000 Franken pro Quadratmeter mehr als Altbauten

Abnehmer der luxusriösen Eigentumswohnungen sind reiche Expats War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Dorothea Vollenweider Redaktorin Wirtschaft

Neubauprojekte mit Eigentumswohnungen der Luxusklasse schiessen in den Gemeinden rund um den Zürichsee wie Pilze aus dem Boden. Das schlägt sich jetzt auch in den Zahlen nieder: Im vierten Quartal 2025 war fast die Hälfte aller Eigenheimkäufe am Zürichseeufer Neubauten. Das zeigt ein lokaler Marktbericht des Luxusmaklers Engel & Völkers zur Gold- und Pfnüselküste, der Blick vorliegt.

Zum Vergleich: Vor drei Jahren machten Neubauten in Seegemeinden wie Kilchberg, Thalwil, Rüschlikon und Horgen noch rund 25 Prozent der Transaktionen aus. Bei den Neubauten handelt es sich nicht etwa um Einfamilienhäuser – solche entstehen am Zürichseeufer kaum mehr. Es handelt sich um Mehrfamilienhäuser mit luxuriösen Eigentumswohnungen.

Aufschlag von 5000 Franken pro Quadratmeter

«Der Anteil an neuen Eigentumswohnungen, die über den Tisch gehen, ist in den vergangenen Jahren massiv gestiegen», sagt Niki Thomet (49), verantwortlich für die Region Zimmerberg bei Engel & Völkers.

« «Rund 80 Prozent der Käufer sind vermögende Expats» Niki Thomet (49), Engel & Völkers. »

Die Quadratmeterpreise dieser Neubauten liegen deutlich über jenen bestehender Immobilien. Laut dem Immo-Vermittler haben sie im Schnitt einen Aufschlag von 5000 Franken pro Quadratmeter. Eine neu erstellte Eigentumswohnung kostet demnach rund 25'000 Franken pro Quadratmeter.

Konkret heisst das: Eine 4,5-Zimmer-Wohnung kostet 3,5 bis 4 Millionen Franken. Preise, die sich der Schweizer Mittelstand nicht leisten kann. «Rund 80 Prozent der Käufer sind vermögende Expats», sagt Thomet. «Der andere Anteil bestehe aus der neuen Erbgeneration der Schweiz.»

Abnehmer gibt es genug

Die Universität Lausanne schätzt, dass 2025 in der Schweiz rund 100 Milliarden Franken vererbt wurden – so viel wie nie zuvor. Dieses Jahr dürfte die Summe noch höher sein. Die neuen Erben stecken das Geld offensichtlich gerne in Immobilien am Zürichsee. «Wer es sich leisten kann, will hier wohnen», bestätigt Thomet.

Der Luxusmakler ist sich sicher, dass die Abnehmer für solche Luxuswohnungen nicht ausgehen werden. Im Gegenteil: «Wir spüren eine deutliche Zunahme der Nachfrage.» Dass am Bedarf vorbeigebaut wird, lässt Thomet deshalb nicht gelten. «Aktuell kann das Angebot mit der Nachfrage kaum mithalten», sagt er.

Nachfrage wird weiter befeuert

Das Ja zur Abschaffung des Eigenmietwerts habe die Nachfrage nach Neubauwohnungen noch zusätzlich angekurbelt, so Thomet. Denn wenn der Eigenmietwert verschwindet, können Sanierungen nicht mehr von den Steuern abgezogen werden. Das heisst, es lohnt sich nicht mehr, einen Altbau zu kaufen und dann aufwendig zu renovieren.

Einheimische, die in der Region rund um den Zürichsee trotzdem nach Eigentum Ausschau halten möchten, müssen ausserhalb der Seegemeinden suchen. In Langnau am Albis, Adliswil und Birmensdorf etwa. Dort sind die Quadratmeterpreise laut Engel & Völkers aktuell noch 10'000 Franken tiefer. Eine 4,5-Zimmer-Wohnung kostet dort «lediglich» 2 bis 2,3 Millionen Franken.