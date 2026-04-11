Seit über zwei Jahren steht das Penthouse in einem der drei höchsten Wohntürme der Schweiz zum Verkauf. Selbst ein Rabatt von 3,6 Millionen Franken auf den Verkaufspreis bringt keinen Durchbruch. Woran liegts?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Three Point Towers in Dübendorf ZH sind die höchsten Wohnhäuser der Schweiz

Sie beinhalten 450 Eigentumswohnungen, davon 180 Geschäftswohnungen

Penthouse verkauft sich trotz Megarabatt von 30 Prozent nicht War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Dorothea Vollenweider Redaktorin Wirtschaft

Die drei höchsten Wohntürme der Schweiz stehen in Dübendorf ZH: Die «Three Point Towers» ragen zwischen 103 und 113 Meter in den Himmel. Anfang 2024 zogen erste Käufer in die Eigentumswohnungen ein. Allerdings: Heute stehen dort immer noch Wohnungen leer.

Denn so schwindelerregend hoch wie die Wohntürme sind auch die Preise, die potenzielle Stockwerkeigentümer zahlen müssen. Für viele sind sie zu hoch angesetzt, wie sich herausstellen sollte. Das Penthouse im Tower D – dem kleinsten der drei Türme – steht seit 2023 für 12 Millionen Franken zum Verkauf. Und findet einfach niemanden mit Kaufbereitschaft.

30 Prozent aufs Penthouse

So folgte der grosse Preisabschlag: Im November 2025 tauchte das Penthouse in der 34. Etage plötzlich für 8,4 Millionen Franken im Internet auf. Das entspricht einem Rabatt von 30 Prozent! Genutzt hat der Megapreisabschlag bisher nichts. Das «einzigartige Penthouse der Superlative», wie es im Inserat angepriesen wird, ist auf dem Immobilienportal Homegate heute weiterhin als Kaufobjekt ausgeschrieben.

Sind 8,4 Millionen Franken noch immer zu viel für 7,5 Zimmer und 414 Quadratmeter Wohnfläche? Oder macht die Grösse der Attikawohnung die Suche nach einem Käufer schwierig? Die Three Point Betriebsgesellschaft will sich dazu nicht äussern. Sie lässt Fragen von Blick unbeantwortet.

Luxus pur oder zu viel des Guten?

Das Penthouse verspricht einen Wohntraum: Es kommt mit Cheminée und einer eigenen Sauna daher – inklusive Panoramablick über die Dächer der Stadt und auf die Alpen. Das Penthouse sei der «Gipfel des luxuriösen Wohnens», heisst es im Onlineinserat. Das Kellerabteil allein entspricht mit 46 Quadratmetern dem durchschnittlichen Wohnflächenverbrauch einer Person in der Schweiz.

Es ist nicht die einzige Wohnung in den drei Hochhäusern, die derzeit zum Verkauf steht. Im Wohnturm nebenan, dem höchsten der drei Türme, ist eine 5,5-Zimmer-Wohnung im 35. Stock ausgeschrieben – den Preis gibt es nur auf Anfrage. Eine weitere 5,5-Zimmer-Wohnung im 33. Stockwerk sucht ebenfalls einen Besitzer. Auch hier wird der Kaufpreis im Inserat nicht genannt.

Viele Fenster bleiben dunkel

In den Three Point Towers befinden sich insgesamt 450 Eigentumswohnungen. Offensichtlich sind längst nicht alle davon bewohnt, auch wenn sie verkauft wurden. Das zeigt ein Augenschein von Blick. Denn eine Grosszahl der Fenster bleibt abends dunkel, wenn in der Nachbarschaft das Licht angeht. Vielleicht liegt das daran, dass 180 davon als Geschäftswohnungen vermietet werden. Das zeigt sich auch daran, dass an vielen Briefkästen eine Nummer statt eines Namens steht.

Das Penthouse ist nicht die einzige Luxusimmobilie im Kanton Zürich, bei der aktuell mit einem Megarabatt gelockt wird. In Winterthur ZH bot ein Immobilienbesitzer seine millionenschwere Villa erst kürzlich mit einem Oster-Rabatt an. Der spektakuläre 9-Zimmer-Tempel steht bereits seit Dezember 2024 zum Verkauf. Offenbar ist die Zahlungsbereitschaft für Superwohnluxus auch nicht mehr so hoch, wie sie einmal war.