Historisches Schloss bei Nobelort steht zum Verkauf

Ein solches Anwesen ist selten auf dem Markt: Das Schloss Choulex in der gleichnamigen Gemeinde am Genfersee ist für 19,5 Millionen Franken ausgeschrieben. Alleine das Hauptgebäude hat sieben Schlafzimmer. Der Hausmeister hat ein eigenes Personalhaus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Das Schloss Choulex in Choulex GE steht für 19,5 Millionen Franken zum Verkauf

Anwesen auf 5000-Quadratmeter-Grundstück bietet Aussen- und Innenpool, sieben Schlafzimmer

Zweites Schloss in der Nähe für 12,5 Millionen Franken seit Frühling verfügbar

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

Cologny GE gilt gemeinhin als die reichste Gemeinde der Schweiz. Nirgends ist das steuerbare Durchschnittseinkommen so hoch wie im Nobelort am Genfersee. Gleich dahinter liegt die Mini-Gemeinde Choulex GE. Und genau dort ist nun ein Anwesen auf dem Markt, das die meisten Einwohner in der Nachbargemeinde vor Neid erblassen lässt: das Schloss Choulex.

Die Luxusresidenz aus dem 18. Jahrhundert ist auf verschiedenen Immobilienplattformen zum Verkauf ausgeschrieben – für 19,5 Millionen Franken. Ursprünglich 1750 erbaut, wurde das Schloss 2010 letztmals renoviert, ist also gut instand. Zum Anwesen gehört ein 5000 Quadratmeter grosses Grundstück, das komplett eingezäunt ist. In den Annoncen schreiben die Makler deshalb von einer «Oase der Ruhe abseits von neugierigen Blicken». Die Immobilie verbinde «Prestige und absoluten Komfort mit optimaler Sicherheit».

Eigenes Personalhaus für den Hauswart

Wer sich das historische Anwesen kauft, kann Partys mit vielen Gästen schmeissen – ohne dass diese am selben Abend wieder abreisen müssen. Alleine das Schloss weist sieben Schlafgemächer auf. Die Suite erstreckt sich über den gesamten ersten Stock – inklusive Salon, zwei Ankleidezimmern und zwei Bädern. Dazu kommen noch zwei weitere Schlafzimmer im Nebengebäude, das als Unterkunft fürs Personal dienen soll.

Der ehemalige Stall wurde zu einem Hallenbad mit Spa umgebaut. Draussen verbindet eine grosse Veranda die drei Gebäude. Seine Luxusschlitten kann der künftige Besitzer in der Doppelgarage und auf dem grosszügigen Aussenparkplatz unterbringen. «Diese seltene Immobilie wird Liebhaber einzigartiger Objekte begeistern», versprechen die Makler.

Interessant: Nur wenige Kilometer vom Schloss Choulex steht eine noch ältere Residenz ebenfalls zum Verkauf: Für die Residenz aus dem 16. Jahrhundert im Genfer Umland sind 12,5 Millionen Franken fällig. Seit diesem Frühling ist sie auf dem Markt, bisher hat noch niemand zugegriffen.