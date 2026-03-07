Unzählige Zimmer, 14 Meter langer Pool und Aussicht auf Weinberge und die Alpen. Das bietet ein Schloss aus dem 16. Jahrhundert im Raum Genf. Ausgeschrieben ist das Anwesen für 12,5 Millionen Franken.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schloss aus dem 16. Jahrhundert bei Genf für 12,5 Mio. CHF erhältlich

830 m² Wohnfläche: 18 Zimmer, 10 Bäder, französischer Garten mit Pool

Standort 20 Minuten von Genf, Blick auf Alpen und Weinberge War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Ein derartiges Anwesen ist nur selten auf dem Markt zu finden. Aktuell steht ein Schloss aus dem 16. Jahrhundert im Raum Genf zum Verkauf. Wer 12,5 Millionen Franken im Sack hat, kann Herr über das historische Château werden.

Die Immobilie ist frisch renoviert und bietet auf 830 Quadratmeter Wohnfläche insgesamt 18 Zimmer und 10 Badezimmer, wie aus der Annonce, welche auf verschiedenen Immobilienplattformen aufgeschaltet ist, hervorgeht. Die Zimmer sind historisch gehalten. Gewölbedecken, authentische Steinwände, Kamine und grosse Bogenfenster erinnern an vergangene Zeiten.

Grosser Pool und schöne Aussicht

Zum Anwesen gehören ein Büro, zwei Whirlpools, ein Fitnessraum und ein privates Hamam. Zudem bietet die Liegenschaft einen Fernsehraum sowie einen Weinkeller. Das Highlight liegt allerdings hinter dem Haus. Im französischen Garten mit Grillterrasse sticht der 14 Meter lange, beheizte Pool sofort ins Auge. Daneben können sich zukünftige Eigentümer auch auf einem Bouleplatz austoben.

Wo das historische Anwesen genau steht, ist nicht klar. Wie so oft bei Luxusimmobilien geben die Verkäufer den exakten Standort nicht an. Angegeben ist die Gemeinde Soral GE – direkt an der französischen Grenze. Von der ruhigeren Landschaft ist man in 20 Autominuten in der Genfer Stadt. So oder so: Ein Ausblick auf die Weinberge und die Alpen ist garantiert.